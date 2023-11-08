Думала на русском, но выигрывала на олимпиадах по украинскому

На украинский язык я перешла в 2012 году, когда по собственному желанию поступила на украинскую филологию. Из основных мотивов было то, что трудно учить каждый день один язык, думая об этом совсем на другом. Да и плюс я была белой вороной со своим русским. Ага, раньше украиноязычные студенты отличались среди русскоязычных, но у меня ситуация была наоборот. Здесь время важной ремарки – я из Черновцов, училась у ЧНУ. Речь не идет о каком-то городе на Востоке Украины. Далее – в авторской колонке для сайта 24 Канала.

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Время важной ремарки №2: мои дедушка и бабушка с обеих сторон – "привозные" военные, оказавшиеся в Черновцах почти случайно (ну, знаете это типичное советское распределение). Сами они из Центральной Украины. И вот так поворот – со своими родителями, которые остались в селах и поселках, говорили… на украинском. Разговоры бабушки с прабабушкой по телефону – это единственной живой украинский, который был у нас дома.

Я читала на русском, слушала на русском, со всеми друзьями говорила на русском, думала на том же русском. Украинский был в моей жизни только в стенах школы. И был таки достаточно глубоко.

Время похвастаться №1: в третьем классе я заняла третье место на олимпиаде имени Петра Яцика. Не разговаривая на украинском нигде, кроме школы. Время похвастаться №2: в 11 классе я заняла третье место на всеукраинском уровне олимпиады имени Шевченко. Это мне, кстати, дало право не сдавать ГИА по украинскому.

Думаете, на украинском я тогда хотя бы начинала думать? Нет, все было таким же, как и раньше – русским. Кроме одного фактора – в моей жизни появилась мотиваторка – учительница украинского языка и литературы Александра Борисовна Кожуленко. С длинными цветными ногтями, современным телефоном и такими же современными убеждениями. На ее примере я увидела, что на украинском говорят не только старшие учительницы, умные ученые из телевизора и люди, которые банально выросли в украиноязычных семьях. Мнение о мотиваторке – это важный момент №1, который следует запомнить.

Никто из членов семьи не перешел на украинский

Как мой переход восприняла семья? Я не очень помню, если честно, но, кажется, без скандалов и нивелирования моего мнения по типу "а зачем, хорошо же сидели". Как-то безразлично, одним словом. Однако ни для кого из членов моей семьи это не стало бустом к такому же переходу. Ни в 2012 году, ни в 2014 году. Ни, к сожалению, и в 2022 или 2023 году.

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Думаете, мы не ссорились на этой почве? Ссорились. Но просьбы-угрозы с моей стороны ни к чему не привели. Во время Революции Достоинства я убегала из дома, скандалила и даже подарила маме в День рождения удостоверение члена "Партии регионов" из офиса, который разнесли во время революции. Мнение о ничего не дающих ссорах – это важный момент, который стоит запомнить №2.

Что я хочу донести своей историей? Никакая Фарион, блогер Шимановский (простите, что поставила в один ряд) не заставят человека говорить на украинском, если он этого не хочет внутри своего сознания. Все. Блогеры, певцы, актеры переходят на украинский – замечательно. Но выбор каждого человека остается внутри самого человека.

В конце концов, как говорил Эминем, надень мою обувь и пройдись в ней. (Да, очень вероятно, что это выражение некоего шаолинского монаха, но мы живем во время постпостмодернизма).

Всегда легко осуждать, никогда не будучи в ситуации осуждаемого человека. Да, может быть, я даже завидую Фарион с ее "мештами", которая родилась во Львове в семье библиотекарши. А что говорить о семьях на Востоке Украины для которых "мешты" – это просто слово из словаря, а ботинки – это то, что они слышат каждый день.

Фарион только вредит украинизации

Никакое размахивание красной тряпкой не успокоит быка, это всем известно. Так чего же ждет Ирина Дмитриевна, обзывая военных? Чего ждала Янина Соколова, приглашая такую гостью? Что языковые проблемы исчезнут, люди перейдут на украинский?

Нет, это очень похоже на целенаправленный скандал для очередного раскола. Потыкать людей, как котят в лужу, еще раз сказать, как плохо говорить на русском. Это не помогает, поверьте. Ни от чужой тети с экрана, ни от родного ребенка. Как вы поняли, опыт говорить о таких вещах у меня есть.

Своими действиями Ирина Фарион, напротив, отталкивает от перехода на украинский, ассоциируется с каким-то языковым нацизмом. Просто посмотрите на тренды в тиктоке, там куча видео.

В одной из монографий Фарион, которую я купила на встрече с ней, есть такая цитата:

"Целенаправленное, на протяжении 30 – 80-х годов прошлого столетия, нивелирование национальной специфики превратило украинский язык как самодостаточную систему в жертву тоталитарного общества, а ее носителей отчуждало от материнского языка, а значит, и от самих себя".

Украинский язык и его носители – это жертвы. Подобно жертвам изнасилования в такой ситуации виноват насильник. А нам пытаются насадить мысль: "Ну, не нужно было одевать короткую юбку". Не нужно было рождаться в русскоязычном континууме, видеть русские вывески, думать на русском.

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7 ноября на "Украинской правде" вышла колонка Галины Помилуйко об Ирине Фарион. В ней жестко прошлись по тем, нет, не тем, кто говорит на русском, тем, кто перешел на украинский после 24 февраля 2022 года. Типа они являются лицемерами, а тренд на украинский – простая показуха.

Знаете что интересно? В сети есть видео за 2015 год, где сама Галина Помилуйко ведет лекцию на русском. Выводы относительно "родных лицемерчиков, украинских тартюфов" (а именно так названы украинцы в этом блоге) делайте сами.

Каким я вижу выход из этой ситуации? Языковые квоты, запрет обслуживания на русском, запрет русской литературы. Так, стоп, все-таки это у нас уже есть. Тогда можем добавить запрет на российский контент в ютубе и соцсетях (извини, мама, конец сериальчикам). Может быть, именно так. А еще – время. За последние полтора года у нас бум на украинский и украинское. Конечно, понятно из-за чего и какой ценой. В частности, и ценой жизней русскоязычных бойцов. Никогда нам не стоит об этом забывать. Не то, чтобы нивелировать, как это делает Фарион.