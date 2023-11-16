Відповідне рішення ухвалили на засіданні 16 листопада. Терміни проведення перевірки з 7 до 15 грудня 2023 року.

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Програма "Рандеву" з Фаріон має ознаки порушення закону "Про медіа"

За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, приводом до проведення моніторингу стали листи уповноваженого Верховної Ради з прав людини та СБУ.

Онопрієнко зауважив, що за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону "Про медіа", який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Скандал з Фаріон: хронологія подій

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон потрапляла у кілька скандалів. Висловлюючись про знищення росіянами Маріуполя, Фаріон сказала, що це "карма для маріупольців".

Найбільший розголос мали її слова про українських військових, які спілкуються російською. Під час програми "Рандеву з Яніною Соколовою" Фаріон сказала, що "категорично не приймає" те, що деякі військові бригади "Азов" та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською.

Висловлювання колишньої депутатки спровокувало хвилю обурення серед цивільних, посадовців і військових. У відповідь омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради.

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Скандальне висловлювання Фаріон обурило студентів "Львівської політехніки", де вона донедавна була професоркою кафедри української мови. Студенти організували мітинг проти Фаріон.

На тлі скандалу Фаріон не відмовилася від своїх слів і не перепросила. Натомість вона звернулася до Зеленського, Залужного та Умєрова, щоб ті вжили заходів "щодо хамської поведінки заступника командира 3 ОШБр, майора ЗСУ Максима Жоріна і начальника штабу бригади "Азов" майора Богдана Кротевича".

15 листопада стало відомо, що СБУ розпочала кримінальне провадження проти Ірини Фаріон. Міністр освіти Оксен Лісовий, якого неодноразово критикувала Фаріон, підтвердив, що професорку звільнили з "Львівської політехніки".