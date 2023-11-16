Мовознавиця не приховувала подиву. Ірина Фаріон звернула увагу на те, що її звільнили без жодного підпису. Каже, що це "щось нове у трудовому плані".

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Згадала Бандеру та Шухевича

Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький,

– продовжила вона.

Мовознавиця подякувала кожному своєму студентові за радість, розкіш і глибину спілкування. Також висловила вдячність колективові катедри за те, "що ми понад 30 років були спільною душею". Ірина Фаріон поіменно перелічила тих, кому вона висловлює свою подяку.

А після цього додала, що все тільки починається. Мовознавиця наостанок наголосила, що готує позов до суду.

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