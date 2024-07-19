Неизвестный выстрелил в Ирину Фарион на улице Масарика, что в Шевченковском районе Львова. Произошло это около 19:30, как уточняли в Офисе генпрокурора.

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Официальная информация: умерла Ирина Фарион

О смерти Ирины Фарион сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения Львова около 23:25. Львовская ОВА подтвердила это сообщение.

Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны,

– указано в источнике.

Добавим, Первое медицинское объединение Львова информировало около 20:00, что в больницу святого Пантелеймона поступила женщина с огнестрельным ранением головы. Как было понятно из контекста, речь шла именно об Ирине Фарион.

На место происшествия после стрельбы сразу прибыла полиция, начав поиски неизвестного лица, которая совершила покушение.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что получает доклады от главы МВД и СБУ по ситуации. Он отметил привлечение к ответственности всех причастных к убийству.

Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность,

– написал глава государства.

Было начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство общественного деятеля. Это часть 2 статьи 15, часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса.

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