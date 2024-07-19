Мэр Львова Андрей Садовый и руководитель областной военной администрации Максим Козицкий отметили, что медики делают все возможное, чтобы спасти Ирину Фарион.

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"Трудно что-то комментировать. Ужасная новость о покушении на убийство среди бела дня во Львове. Помолимся за здоровье госпожи Ирины! Медики делают все возможное", – написал Андрей Садовый.

Он отметил, что сейчас главное – спасти жизнь и найти злоумышленника!

Фарион в тяжелом состоянии

Руководитель ОВА Максим Козицкий отметил, что потерпевшая в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

"К сожалению, это правда. Во Львове совершили покушение на языковеда и политика Ирину Фарион. По последним данным от медиков, Ирина Дмитриевна находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Она в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь", – написал руководитель ОВА.

Также он отметил, что должно быть справедливое наказание за содеянное в отношении нападающего.

Что известно о покушении