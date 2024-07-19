Мер Львова Андрій Садовий та керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначили, що медики роблять усе можливе, аби врятувати Ірини Фаріон.

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"Важко щось коментувати. Жахлива новина про замах на вбивство серед білого дня у Львові. Помолимось за здоров'я пані Ірини! Медики роблять все можливе", – написав Андрій Садовий.

Він наголосив, що наразі головне – врятувати життя та знайти зловмисника!

Фаріон у важкому стані

Керівник ОВА Максим Козицький зазначив, що потерпіла у важкому стані і перебуває у реанімації.

"На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу", – написав керівник ОВА.

Також він наголосив, що має бути справедливе покарання за скоєне щодо нападника.