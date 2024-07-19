Источники 24 Канала сообщают, что Ирина Фарион в тяжелом состоянии. Также полиция подтвердила, что у потерпевшей – огнестрельное ранение головы.

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Ирина Фарион в реанимации

"Около 20 часов в Больницу Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова поступила женщина с огнестрельным ранением. Сейчас она находится в реанимации. Состояние тяжелое", – сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Отмечают, что, учитывая врачебную тайну и необходимость сохранения персональных данных пациентов, независимо от их публичности, более подробной информации предоставить не могут.

Данные от ОВА

Во Львовской областной военной администрации подтвердили, что в Ирину Фарион стреляли сегодня. В частности, руководитель ОВА Максим Козицкий написал, что она находится в одной из больниц города.

По последним данным от медиков, Ирина Дмитриевна находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Она в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь,

– сообщил Козицкий.

У Фарион огнестрельное ранение головы

В то же время, как сообщили в полиции Львовской области, правоохранители установили личность раненой 60-летней львовянки и подтвердили информацию, что потерпевшая госпитализирована с огнестрельным ранением головы.

"Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины", – говорится в сообщении.