Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александры Миколюк в ее инстаграме.

К теме Остался в Украине или уехал: где сейчас Макс Михайлюк и как изменился после "Холостяка"

Что известно о неприятной ситуации, случившейся с Миколюк в Одессе?

Участница "Холостяка" рассказала, что 10 августа около 12:00 она гуляла в парке возле дома со своей собакой, а также подкармливала котиков и бездомных песиков с пакетом корма и воды. Впоследствии девушка двинулась вниз по склону, который вел к ее дому.

Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел напротив. Он прошел и стал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание, и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая..."

– рассказала Александра.

Далее блогерша вернулась и увидела, что этот человек "снял штаны и начал маст******вать". После девушка направила телефон на него, вроде бы моментально начала снимать.

"Он отвернулся, и я сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!". В ту же минуту он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с**а, я тебя сейчас вы**у и убью!". Я побежала вниз, с криком, упала, покатилась со склона... Мне было настолько страшно, что я, понимая, что, возможно, сломала руку и очень сильно ударилась головой, из которой начала течь кровь, все равно посмотрела наверх, чтобы убедиться не бежит ли он за мной", – отметила участница "Холостяка".

Александра отметила, что ее падение и крики увидели и услышали люди, которые начали бежать на помощь. Это было просто возле ее ЖК, поэтому многие люди сбежались на помощь.

Я так боялась, что он бежит за мной… Видео, которые вы видите сняты уже под успокоительным. Соседи облили меня холодной водой, вызвали скорую и полицию. Это произошло днем, в 12 часов. В парке, возле моего дома. Я много слышала о домашнем насилии и сочувствовала жертвам. Но никогда не думала, что столкнусь с насилием один на один, посреди улицы,

– рассказала блогерша.

Александра Миколюк пережила попытку изнасилования в Одессе 10 августа / Видео из инстаграма блогерши

Подала ли блогерша заявление в полицию, и какой примерный внешний вид нападавшего?

Александра Миколюк отметила, что заявление об угрозах и попытке изнасилования она уже подала в полицию, протокол был составлен. Поэтому блогер обратилась к нападающему, отметив: "Если ты читаешь это – знай, я тебя найду".

Девушка также предоставила описание этого мужчины:

35 – 40 лет,

с избыточным весом,

черные волосы "под ежика",

гладко выбритый,

в серой футболке, серых шортах, шлепанцах, с пакетом.

был на Французском бульваре, 85/5.

Александра также обратилась к украинкам и украинцам, чтобы они всегда были бдительными, даже если гуляют рядом со своим домом, ведь опасность может подстерегать везде. Кроме того, блогер призвала мужчин беречь своих женщин, не позволять им гулять в одиночку и научить элементарным правилам самозащиты.