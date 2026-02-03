Подробностями Илона поделилась в инстаграме. Девушка рассказала, что у нее поражены легкие и оболочки сердца.
Илона Листопад призналась, что ее ждет долгое и сложное лечение, которое требует времени, сил и денег.
Предварительно в лечении мне советуют таргет, химию и облучение. Таргет на сегодня – один из самых дорогих и неподъемных. Препарат "Адцетрис" стоит денег: 1 флакон – 2 тысячи долларов, на курс нужно 24 флаконов, но есть программы, которые частично это покрывают. У меня хорошие шансы выйти в ремиссию,
– отметила девушка.
Стилистка "Холостяка-13" добавила, что пока невозможно сказать, сколько продлится и будет стоить лечение, ведь постоянно появляются новые расходы.
Государство покрывает часть лечения, но надо становиться в очередь, а времени у меня сейчас мало. Анализы и обследования очень затратные, один анализ может достигать 500 долларов. Чтобы ускорить процессы, мы закрываем вопрос собственными силами,
– объяснила Илона.
Важно! Помочь Илоне Листопад финансово можно по ссылке.
Также поддержать девушку можно, сделав уход за волосами в парикмахерской "Валентина".
Именно работа и доход от парикмахерской в будущем станут основным источником поддержки моего лечения в тот период, когда я не смогу полноценно работать. При этом я не исчезаю – я продолжаю работать и брать небольшие коммерческие проекты, насколько позволяет состояние,
– поделилась Листопад.
Илона поблагодарила людей за поддержку. Стилистка "Холостяка-13" отметила, что она дает силы "лечиться, держаться и жить дальше". Средства, которые останутся, девушка перечислит на другие сборы.
Кто еще болеет раком?
Напомним, недавно бывшая девушка певца Wellboy, стилист Яна Савченко сообщила, что ей диагностировали рак – Т-лимфобластную лимфому.
Девушка лечится с помощью химиотерапии. Яна поделилась, что в целом лечение продлится 6 месяцев. Она также отметила, что шансы на полное бракосочетание высокие.
Сейчас Савченко не может работать, поэтому открыла банку на свое лечение. Часть покрывает государство, но есть много дополнительных расходов, в частности анализы, обследования, лекарства, процедуры.
"Точную финальную сумму спрогнозировать сложно, поэтому честно говорю – я не знаю, сколько еще понадобится, и открываю сбор без конкретной цели по сумме. Если после моего выздоровления (надеюсь, оно будет) средства останутся – я передам их на другие сборы", – написала стилистка.