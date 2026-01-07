Девушка рассказала о диагностировании и лечении заболевания. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Вас также может заинтересовать Украинская блогер-миллионерша создала детский ютуб-канал на русском и привлекла внимание юриста

Яна отметила, что в сентябре прошла полный чекап – все было нормально, кроме немного повышенного СОЭ.

Для справки! СОЭ (скорость оседания эритроцитов) – это лабораторный показатель крови, который показывает, как быстро эритроциты (красные кровяные тельца) оседают на дно пробирки.

У стилистки СОЭ был 21 при норме до 15, что списали на недавнюю болезнь. Через три недели у девушки внезапно пропал голос. Обследование обнаружили опухоль 8х6 сантиметров в переднем средостении, что парализовала голосовой нерв. После биопсии диагностировали лимфому. За месяц ожидания результатов опухоль выросла до 10 сантиметров, появилась вода в легких и возле сердца.

Мое состояние очень ухудшилось. Опухоль росла и давила на грудной отдел. У меня начался сухой кашель – три недели без остановки. Я думала, что просто выкашляю свои легкие. Было очень трудно дышать, появилась тахикардия, одышка и усталость. Даже 10 минутные прогулки давались сложно,

– поделилась Яна.

После того как у девушки диагностировали Т-лимфобластную лимфому, она начала лечение с помощью химиотерапии. Одну неделю Яна проводит в больнице на капельницах, несколько недель – дома на восстановлении. За декабрь она уже прошла первый блок химиотерапии, впереди еще 4-5 блоков. В общем лечение продлится около 6 месяцев.

It sucks, но такое может случиться с любым. Сейчас я смирилась и делаю все, что от меня зависит. Из хороших новостей, шансы на полное выздоровление высокие,

– отметила Савченко.

Бывшая девушка Wellboy борется с раком / Скриншоты из инстаграм-сторис



Поскольку девушка сейчас не может работать, она открыла банку на свое лечение. Часть лечения покрывает государство, но есть много дополнительных расходов: анализы, обследования, лекарства, процедуры. Уже потрачено около 220 000 гривен.

Точную финальную сумму спрогнозировать сложно, поэтому честно говорю – я не знаю, сколько еще понадобится, и открываю сбор без конкретной цели по сумме. Если после моего выздоровления (надеюсь оно будет) средства останутся – я передам их на другие сборы,

– написала Яна.

Сделать донат на лечение стилистки можно по ссылке.

Бывшая девушка Wellboy борется с раком / Фото с инстаграм-страницы Яны Савченко

Что известно об отношениях Яны Савченко и Антона Вельбоя?