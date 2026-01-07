Дівчина розповіла про діагностування та лікування захворювання. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Яна зазначила, що у вересні пройшла повний чекап – все було нормально, окрім трохи підвищеного ШОЕ.

Для довідки! ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) – це лабораторний показник крові, який показує, як швидко еритроцити (червоні кров'яні тільця) осідають на дно пробірки.

У стилістки ШОЕ був 21 при нормі до 15, що списали на недавню хворобу. Через три тижні у дівчини раптово зник голос. Обстеження виявили пухлину 8х6 сантиметрів у передньому середостінні, що паралізувала голосовий нерв. Після біопсії діагностували лімфому. За місяць очікування результатів пухлина виросла до 10 сантиметрів, з'явилась вода в легенях і біля серця.

Мій стан дуже погіршився. Пухлина росла і давила на грудний відділ. У мене почався сухий кашель – три тижні без зупинки. Я думала, що просто викашляю свої легені. Було дуже важко дихати, з'явилась тахікардія, задишка і втома. Навіть 10 хвилинні прогулянки давались складно,

– поділилась Яна.

Після того як у дівчини діагностували Т-лімфобластну лімфому, вона розпочала лікування за допомогою хімієтерапії. Один тиждень Яна проводить в лікарні на крапельницях, кілька тижнів – вдома на відновленні. За грудень вона вже пройшла перший блок хімієтерапії, попереду ще 4-5 блоків. Загалом лікування триватиме близько 6 місяців.

It sucks, але таке може трапитися з будь-ким. Зараз я змирилась і роблю все, що від мене залежить. З хороших новин, шанси на повне одужання високі,

– зазначила Савченко.

Колишня дівчина Wellboy бореться з раком / Скриншоти з інстаграм-сторіс



Оскільки дівчина зараз не може працювати, вона відкрила банку на своє лікування. Частину лікування покриває держава, але є багато додаткових витрат: аналізи, обстеження, ліки, процедури. Уже витрачено близько 220 000 гривень.

Точну фінальну суму спрогнозувати складно, тому чесно кажу – я не знаю, скільки ще знадобиться, і відкриваю збір без конкретної мети по сумі. Якщо після мого одужання (сподіваюсь воно буде) кошти залишаться – я передам їх на інші збори,

– написала Яна.

Зробити донат на лікування стилістки можна за посиланням.

Колишня дівчина Wellboy бореться з раком / Фото з інстаграм-сторінки Яни Савченко

