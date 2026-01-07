На перший погляд, все чудово, та відео записане російською мовою. На це звернув увагу відомий юрист Євген Пронін. Він опублікував допис в Threads. Згодом на цю публікацію відповіла і сама Стася, передає 24 Канал.

Євген обурився, що українська блогерка під час широкомасштабної війни, яку розпочала Росія проти нашої країни, створює російськомовний дитячий ютуб-канал, прикриваючись українським описом і обкладинкою.

Опис до ютуб-каналу доньки Стасі Макєєвої / Скриншот з мережі

Він наголосив, що ключовим моментом є саме аудиторія – діти, які швидко переймають мовні моделі, інтонації та культурні коди, формуючи мовні звички та сприйняття "добре-погано".

Ці десятки тисяч переглядів у перший же день – це десятки тисяч дітей, які вбирають інформацію, як губка. Бо діти, які сьогодні просто дивляться мультики російською, завтра думають російською, говорять російською, споживають російський контент, втрачають мовну ідентичність або не набувають її взагалі й значно легше піддаються пропаганді. Ми, дорослі, це вже проходили. Наслідки бачимо всі,

– зазначив юрист.

До того ж він додав, що в Україні діє закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який зобов'язує виробників і поширювачів публічного контенту, зокрема на цифрових платформах, використовувати українську мову.

Євген Пронін розкритикував блогерку Стасю Макєєву, яка запустила дитячий ютуб-канал російською / Скриншоти з Threads

Як на хейт відреагувала Стася Макєєва?

Блогерка вийшла в інстаграм-сторіс, де заявила, що український контент від Мішель буде, проте згодом. Дівчина лише вчить українську мову і їй поки важко розмовляти. Стася попросила дати дитині час.

Стася Макєєва пояснила, чому її донька говорить в відео російською: дивіться відео онлайн

Вона обурена тим, що люди публікують фото та відео її 4-річної доньки Мішель у негативному контексті, і звинуватила авторів таких публікацій у свідомому провокуванні цькування маленької дитини.

Стася Макєєва обурилася через людей, які критикують її4-річну доньку / Скриншот з інстаграм-сторіс