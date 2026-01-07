У відео вона розповіла, як батько врятував її від Тараса Цимбалюка. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал MAKAREVYCH.

Річ у тім, що Дар'я покинула "Холостяк-14" після знайомства Тараса Цимбалюка з її родиною. Під час особистої розмови з батьком дівчини, Павлом, актор дізнався, що Дар'я прийшла на шоу для того, щоб пропіарити власну весільну агенцію.

За словами тата дівчини, до цього її підштовхнули колеги.

Згодом Холостяк заявив, що саме ця інформація стала ключовою у його рішенні попрощатися з учасницею.

Романець зізналася, що спершу злилася на батька, бо "не уявляла, як таке взагалі можна було сказати". Водночас згодом вони з татом поспілкувались і все вирішили.

Він сказав: "Ти пішла на жахливий проєкт. Я не хотів, щоб ти там знаходилась, тому так сказав. Я тебе врятував – будеш мені дякувати". І сказав: "Я тебе захищав. Над тобою там знущались, я не міг тобі зателефонувати – ти там живеш не зрозуміло як",

– поділилась дівчина.

