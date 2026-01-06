Крім того, хор супроводжував Божественну літургію в храмах Італії, зокрема у Соборі Святої Софії в Римі та Соборі Святого Петра у Ватикані. Пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Тернопіль.
Поїздка "Зоринки" до Італії відбулася за ініціативи директорки школи Анжели Доскоч. У ній взяли участь 43 дітей та двоє випускників минулого року, а підготовка до цих виступів тривала близько чотирьох місяців.
Дитячий хор супроводжував Божественну літургію в Соборі Святої Софії у Римі. На запрошення української діаспори "Зоринка" також виступила в Сенаті Італії.
Крім того, колектив виконав літургійні піснеспіви у Соборі Святого Петра у Ватикані. Трансляція цього виступу відбувалася в ефірі "Радіо Ватикан" під час та після меси.
Після своїх виступів тернопільська хорова капела колядувала. В Італії юні українські музиканти виконали всесвітньо відомий "Щедрик" та колядки – "Пречиста Діва", "Ой коляда, колядниця", "Летів горобець".
Люди плакали і в Сенаті, і у Ватикані… Знаєте, коли стоїш і повний собор людей тобі аплодує, мурахи йдуть. Таке окрилення відчуваєш, дуже гарно,
– зазначила директорка хорової школи.
До того ж виконання українського хору почули в Санта-Марія-дель-Фйоре у Флоренції.
Тернопільська хорова капела "Зоринка" колядувала в Італії: дивіться відео онлайн
Як відомо з сайту Тернопільської міської ради, італійський Сенат відзначив учасників "Зоринки" бронзовими медалями "За опір" за їхній виступ під час поїздки.
Що відомо про тернопільську хорову капелу "Зоринка"?
- Цьогоріч вона відзначає 45-річчя з дня заснування.
- "Зоринку" у 1980 році заснував диригент Ізидор Олексійович Доскоч.
- У 1996 він створив дитячу хорову школу на базі дитячого хорового колективу.
- Сьогодні, як відомо, школою керує його донька, педагогиня Анжела Доскоч. Вона працює у "Зоринці" від 1996 року.