Крім того, хор супроводжував Божественну літургію в храмах Італії, зокрема у Соборі Святої Софії в Римі та Соборі Святого Петра у Ватикані.

Поїздка "Зоринки" до Італії відбулася за ініціативи директорки школи Анжели Доскоч. У ній взяли участь 43 дітей та двоє випускників минулого року, а підготовка до цих виступів тривала близько чотирьох місяців.

Дитячий хор супроводжував Божественну літургію в Соборі Святої Софії у Римі. На запрошення української діаспори "Зоринка" також виступила в Сенаті Італії.

Крім того, колектив виконав літургійні піснеспіви у Соборі Святого Петра у Ватикані. Трансляція цього виступу відбувалася в ефірі "Радіо Ватикан" під час та після меси.

Після своїх виступів тернопільська хорова капела колядувала. В Італії юні українські музиканти виконали всесвітньо відомий "Щедрик" та колядки – "Пречиста Діва", "Ой коляда, колядниця", "Летів горобець".

Люди плакали і в Сенаті, і у Ватикані… Знаєте, коли стоїш і повний собор людей тобі аплодує, мурахи йдуть. Таке окрилення відчуваєш, дуже гарно,

– зазначила директорка хорової школи.

До того ж виконання українського хору почули в Санта-Марія-дель-Фйоре у Флоренції.

Тернопільська хорова капела "Зоринка" колядувала в Італії: дивіться відео онлайн

Як відомо з сайту Тернопільської міської ради, італійський Сенат відзначив учасників "Зоринки" бронзовими медалями "За опір" за їхній виступ під час поїздки.

