Співачка зізналася, що такі миті даються їй надзвичайно важко і буквально розбивають на частини. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Вранці Наталка Карпа показала ранкові обійми 6-річної Злати з татусем.

Наталка Карпа показала чоловіка з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом співачка вийшла проводжати коханого на вулицю, а її донечка тим часом побігла до спальні дідуся й бабусі. Злата розбудила їх і попросила підсадити її до вікна, щоб на прощання через вікно показати татові сердечко.

Такі моменти просто розбивають на частинки, на молекули, розкладають твою свідомість,

– зазначила виконавиця.

Водночас раніше у відео з чоловіком співачка розповідала, що їм все ж пощастило, адже Євгену надали офіційну відпустку на зимові свята. Завдяки цьому день народження Злати, Різдво та Новий рік родина святкувала разом. Ролик вийшов на інстаграм-сторінці Терехова та Карпи.

Що відомо про військову службу чоловіка Наталки Карпи?