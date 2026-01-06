Співачка зізналася, що такі миті даються їй надзвичайно важко і буквально розбивають на частини. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Вранці Наталка Карпа показала ранкові обійми 6-річної Злати з татусем.
Наталка Карпа показала чоловіка з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Згодом співачка вийшла проводжати коханого на вулицю, а її донечка тим часом побігла до спальні дідуся й бабусі. Злата розбудила їх і попросила підсадити її до вікна, щоб на прощання через вікно показати татові сердечко.
Такі моменти просто розбивають на частинки, на молекули, розкладають твою свідомість,
– зазначила виконавиця.
Водночас раніше у відео з чоловіком співачка розповідала, що їм все ж пощастило, адже Євгену надали офіційну відпустку на зимові свята. Завдяки цьому день народження Злати, Різдво та Новий рік родина святкувала разом. Ролик вийшов на інстаграм-сторінці Терехова та Карпи.
Що відомо про військову службу чоловіка Наталки Карпи?
- Євген Терехов має значний бойовий досвід. До захисту країни він долучився ще у 2014 році.
- Його позивний – "Титановий Джексон".
- Після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно погодився на зміну другої групи інвалідності на третю, аби мати можливість повернутися до лав ЗСУ.
- Наразі він служить у складі 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.