У своєму інстаграмі зірка опублікувала чимало фото та світлин, коли проводжала коханого.

Може зацікавити Дали другий шанс стосункам: зіркові пари, які знову сходились після розриву

Відомо, що військовослужбовець Євген Терехов доволі сильно травмував ногу, тому певний час перебував на реабілітації. Однак настав час прощатись.

Спершу співачка опублікувала як донька проводжала тата. Артистка підкреслила, що на цьому моменті у неї був ком у горлі.

Донька Наталки Карпи прощається з татом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пізніше вона опублікувала смішне відео, де разом із коханим демонструють смішні гримаси, однак текст до відео виявився дуже сентиментальним.

Карпа зауважила, що за період їхніх стосунків було багато чого. Раніше зірка в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що їй складно даються відносини на відстані, адже чоловік перебуває на фронті. Уже тоді Наталка казала, що стосунки стали міцнішими після пережитих випробувань, і родина збереглася.

Та попри все, співачка завжди знала одне, що буде поряд із коханим, щоб не сталось.

Я завжди знала одне: щоб не сталося, я буду поруч. Я буду тією, яка подає патрони. Я буду тією, яка тримає тил,

– підкреслила виконавиця.

Наталка не приховує, що їй дуже сумно, що мусить знову проводжати чоловіка на фронт, однак вона пишається ним.

Я дивлюся йому вслід з вірою та гордістю. Бо знаю: наша сила в тому, що ми є одне в одного,

– щиро підсумувала співачка.

Де служить чоловік Наталки Карпи?