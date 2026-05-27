Тому 24 Канал вирішив пригадати і показати, як виглядали зірки на своїх весіллях, адже такі події закарбовуються у пам'яті на все життя.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін

Усім відомо, що раніше співачка була у шлюбі з Володимиром Дантесом, а з родиною Кацуріних вони просто дружили. Та сталось так, що Надя розлучилась і закрутила роман із ресторатором Мішею Кацуріним.

13 липня 2023 року Дорофєєва вийшла заміж вдруге. Над сукнею нареченої працювала дизайнерка Катя Сільченко. Відомо, що фату робили вручну і на ній є ініціали закоханих.

Та от образ нареченого у мережі розкритикували. Шанувальникам не сподобалося, що під костюм Міша Кацурін обрав кеди та кепку – це начебто зіпсувало його весільний образ.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

MamaRika та Сергій Середа

Пара одружилась у лютому 2020 року. Закохані відмовились від весілля у його традиційному значенні і вирішили провести церемонію на березі океану. Відомо, що MamaRika поміняла декілька образів, а Сергій був у світлому костюмі без сорочки.

Весілля MamaRika та Сергія Середи / Фото з інстаграму співачки

Олена та Сергій Кравець

Олена та Сергій разом з 1997 року, а одружилися закохані у 2002 році. У 2003 році у подружжя народилася донька Марія, а у 2016 році на світ з'явились двійнята Іван та Катерина.

Пара гуляла весілля у звичному тоді для всіх стилі. Свідками були Володимир та Олена Зеленські.

Володимир та Олена Зеленські на весіллі Олени та Сергія / Фото "Телеграф"

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Через місяць після заручин Єфросиніна дізналась, що вагітна. У 2003 році пара відгуляла весілля, а у 2004 – у них народилась донька Нана.

Наречена обрала вишукану сукню, яка підкреслювала її фігуру, а от наречений був у класичному костюмі чорного кольору.

Весілля Маші Єфросиніної / Фото з соцмереж

Джамала та Бекір Сулейманов

Переможниця Євробачення-2016 вийшла заміж через рік після своєї феєричної перемоги на конкурсі. Офіційна церемонія відбулася вранці в Ісламському культурному центрі в Києві, а другу частину святкування перенесли до одного із заміських ресторанів столиці.

Сьогодні подружжя виховує трьох синів.

Весілля Джамали / Фото з інстаграму співачки

Наталка Карпа і Євген Терехов

Співачка вийшла заміж за військовослужбовця у 2016 році. Весілля відбулось у Львові. У 2019 році у подружжя народилась донечка Злата. Хрещеним батьком дівчинки став лідер гурту АНТИТІЛА – Тарас Тополя.

Сьогодні чоловік артистки служить у складі 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Пара змушена підтримувати стосунки на відстані.

Наталка Карпа та Євген Терехов на весіллі / Фото пресслужби співачки

Олександр та Інна Педан

Майбутню дружину Інну Олександр зустрів ще у середині 90-х – під час міського чемпіонату КВК у Хмельницькому. Пара одружилась у 2003 році. У шлюбі народилось двоє дітей – донька Валерія та син Марк.

Олександр Педан із дружиною / Фото з інстаграму

Телеведучий переконаний, що фундамент міцних стосунків – це насамперед повага, а також любов, фізична близькість та діти.

Якими були весілля українських зірок у 2025 році?

Минулого року багато представників шоубізнесу пішли під вінець. Майже всі вони обрали скромні святкування, а дехто навіть вирішив гуляти відповідно до українських звичаїв.

Весілля українських зірок у 2025 році / Фото з соцмереж

Очікуємо, що 2026 рік стане також приводом для хороших новин, а не розлучень. Адже останнім часом чимало зіркових пар вирішили поставити "хрест" на своїх стосунках.