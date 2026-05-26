Нагадаємо, що зрадниця була ведучою ранкових програм "Сніданок з 1+1" та "Підйом", шоу "Медовий місяць", "Народна зірка", дейтинг-шоу "Герої&Коханці", програми "Ми все про вас знаємо". Ще до початку війни Єгорова не приховувала свого невдоволення Революцією Гідності й принципово не відмовлялась від російської мови, оскільки вважає мову країни-агресорки – надбанням українців. Далі у матеріалі 24 Канал розповість про зрадницьку позицію Єгорової, а також те, де вона зараз.

Громадянська позиція Єгорової

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Єгорова поширила в мережі допис, у якому підтримала Володимира Путіна й назвала його "героєм нашого часу".

Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок,

– писала зрадниця.

Наприкінці 2021 року вона з дітьми виїхала до Туреччини, звідки не переставала поширювати проросійську пропаганду. У той момент вона вирішила "перевзутись" й показала розкаяння.

Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була поплічницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом,

– писала зрадниця.

Сніжана Єгорова вибачилась перед українцями / Скриншот з соцмереж

Згодом вона спростувала цей допис, заявивши, що її зламали, і знову взялася за старе. Вона продовжила засуджувати людей, які спілкуються українською мовою, а українок назвала "папуасками".

Патріоток, скажених якихось молодих т*олок з кільцями в носі, папуасок тупор*лих, які розповідають українською мовою, що нам не виграти цю війну без бабів,

– зазначила Єгорова.

Та не стала мовчати на такі скандальні заяви рідна донька Сніжани, яка публічно виступає проти такої позиції матері. Стася Ровінська попросила своїх прихильників поскаржитися на ролик, щоб платформа згодом видалила відео.

Прямий ефір Сніжани Єгорової / Скриншот з інстаграм-сторіс Стасі Ровінської

Нагадаємо, що напередодні повномасштабної війни Стася відхрестилась від матері. Вона зазначила, що не може відповідати за слова та дії мами.

Стася Ровінська відхрестилась від Єгорової / Скриншот з інстаграму

Дівчина неодноразово писала і казала, що не спілкується з Єгоровою. У лютому 2022 року Стася не стримала своїх емоцій й під відео матері написала лайливі слова, адже не витримала пропаганди, яка ллється з її вуст.

Стася Ровінська обізвала матір-зрадницю / Скриншот з соцмереж

Зауважимо, що соцмережі Сніжани регулярно потрапляють під бан, через що їй доводиться використовувати резервні сторінки.

Колишній чоловік зрадниці – Антін Мухарський, від якого вона народила трьох дітей, взагалі сказав, що ексдружина була коханкою уже покійного пропагандиста Киви.

Антін Мухарський про колишню дружину / Скриншот із соцмереж

Де зараз Сніжана Єгорова?

Зрадниця має телеграм-канал під назвою "Снежная Лавина". Там вона регулярно ображає українську владу і безпосередньо Володимира Зеленського. Сніжані дуже подобаються новини, де про Україну пишуть у негативному контексті.

Телеграм-канал Сніжани Єгорової / Скришот із каналу

Цікаво, що на ютуб-каналі продовжує вести ефіри, де робить "огляди" на політичні новини. Вона також не соромиться збирати так звані "донати" на її підтримку. Серед доступних валют можна обрати: російський рубль, долар США, євро, казахстанський тенге, бразильський реал, турецька ліра, польський злотий або валюту Узбекистану.

Сніжана Єгорова просить гроші / Скриншот із сайту

Також зауважимо, що скоріш за все зрадниця досі проживає у Туреччині. У публічній площині не підіймає тему особистого життя, однак дуже вдало працює на користь російської пропаганди.