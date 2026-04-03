Семен Горов відверто висловився про стосунки з колишньою дружиною в інтерв'ю для Слави Дьоміна.

Дивіться також Я дуже ціную його, – Світлицька тепло висловилась про Цимбалюка на фоні чуток про їхній роман

Семен Горов та Сніжана Єгорова познайомилися в гуртожитку театрального інституту. Вона навчалась на акторському факультеті, а Семен – на режисерському.

"Ми були дуже молоді. У мистецтві, мріях про майбутнє. Проводили час в різних компаніях", – пригадав режисер.

Після кількох років у шлюбі пара перестала жити разом – між ними ставалося багато неприємних моментів та скандалів. Семен Горов назвав себе "непростою" людиною, та, на його думку, Сніжана – ще складніша.

Це була помилка. Ми були занадто молоді, соціально не влаштовані. Навіщо ми одружилися, незрозуміло. Тоді ще й були складні часи. Зараз я вважаю, що шлюб – це дуже серйозно, це відповідальність,

– вважає режисер.

Семен Горов додав, що кохання не зникає, а минуле не можна просто забути чи викреслити. Як би не було, у нього зі Сніжаною народилось двоє дітей.

Зазначимо, раніше в інтерв'ю OBOZ.UA Семен Горов розповідав, що не стежить за колишньою дружиною. Та коли згадує про неї в інтерв'ю, вона у відповідь пише гнівні дописи з образами.

Що відомо про шлюб Семена Горова і Сніжани Єгорової?

Семен Горов – відомий український режисер, музичний продюсер та композитор. Був постановником програми "Зірка+Зірка", що на телеканалі "1+1". Знімав кліпи для відомих українських колективів.

У віці 21 року одружився з ведучою Сніжаною Єгоровою. У пари народилося двоє доньок – Анастасія та Олександра. Через 10 років подружжя розлучилося.