Семен Горов откровенно высказался об отношениях с бывшей женой в интервью для Славы Демина.

Семен Горов и Снежана Егорова познакомились в общежитии театрального института. Она училась на актерском факультете, а Семен – на режиссерском.

"Мы были очень молоды. В искусстве, мечтах о будущем. Проводили время в разных компаниях", – вспомнил режиссер.

После нескольких лет в браке пара перестала жить вместе – между ними происходило много неприятных моментов и скандалов. Семен Горов назвал себя "непростым" человеком, и, по его мнению, Снежана – еще сложнее.

Это была ошибка. Мы были слишком молоды, социально не устроены. Зачем мы поженились, непонятно. Тогда еще и были сложные времена. Сейчас я считаю, что брак – это очень серьезно, это ответственность,

– считает режиссер.

Семен Горов добавил, что любовь не исчезает, а прошлое нельзя просто забыть или вычеркнуть. Как бы ни было, у него со Снежаной родилось двое детей.

Интервью Семена Горова: смотрите видео онлайн

Отметим, ранее в интервью OBOZ.UA Семен Горов рассказывал, что не следит за бывшей женой. Но когда вспоминает о ней в интервью, она в ответ пишет гневные сообщения с оскорблениями.

Что известно о браке Семена Горова и Снежаны Егоровой?

Семен Горов – известный украинский режиссер, музыкальный продюсер и композитор. Был постановщиком программы "Звезда+Звезда", что на телеканале "1+1". Снимал клипы для известных украинских коллективов.

В возрасте 21 года женился на ведущей Снежаной Егоровой. У пары родилось двое дочерей – Анастасия и Александра. Спустя 10 лет супруги развелись.