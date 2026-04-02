Светлицкая прокомментировала слухи о романе с Цимбалюком в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс сегодня.

Не пропустите Тарас Цимбалюк резко отреагировал на вопрос о романе с актрисой Еленой Светлицкой

Елена Светлицкая утверждает, что они с Тарасом Цимбалюком являются близкими друзьями.

Тарас занимает важное место в моей жизни. Я очень ценю его. Очень ценю то, что мы с ним химичим в инстаграме (смеется – 24 Канал). У нас всегда получается классный, интересный контент, который нравится зрителю,

– сказала она.

В то же время актриса призналась, что влюблена, но подробностями не поделилась.

Ранее Светлицкая говорила, что бывший муж остается главным мужчиной в ее жизни. Интервьюер поинтересовался, как новый избранник реагирует на это.

Мы об этом не говорили. У меня есть бывший муж. Он всегда будет. Это отец моих детей. Я с ним пережила много важных событий в жизни. Он долгое время был ответственен за нашу семью. Поэтому, конечно, он – мужчина №1 пока что. Пока что по поступкам и ответственностью его никто не превзошел,

– отметила Елена.

Для справки! Бывшего мужа Елены Светлицкой зовут Николай. Они находились в отношениях более 10 лет и воспитывают двух дочерей. В январе 2025 года актриса объявила о разводе в инстаграме.

Как и почему появились слухи о романе Светлицкой и Цимбалюка?