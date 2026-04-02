Светлицкая прокомментировала слухи о романе с Цимбалюком в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс сегодня.
Елена Светлицкая утверждает, что они с Тарасом Цимбалюком являются близкими друзьями.
Тарас занимает важное место в моей жизни. Я очень ценю его. Очень ценю то, что мы с ним химичим в инстаграме (смеется – 24 Канал). У нас всегда получается классный, интересный контент, который нравится зрителю,
– сказала она.
В то же время актриса призналась, что влюблена, но подробностями не поделилась.
Ранее Светлицкая говорила, что бывший муж остается главным мужчиной в ее жизни. Интервьюер поинтересовался, как новый избранник реагирует на это.
Мы об этом не говорили. У меня есть бывший муж. Он всегда будет. Это отец моих детей. Я с ним пережила много важных событий в жизни. Он долгое время был ответственен за нашу семью. Поэтому, конечно, он – мужчина №1 пока что. Пока что по поступкам и ответственностью его никто не превзошел,
– отметила Елена.
Для справки! Бывшего мужа Елены Светлицкой зовут Николай. Они находились в отношениях более 10 лет и воспитывают двух дочерей. В январе 2025 года актриса объявила о разводе в инстаграме.
Как и почему появились слухи о романе Светлицкой и Цимбалюка?
В апреле 2025 года блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Цимбалюк и Светлицкая находятся в отношениях. Даже ходили слухи, что Елена может стать участницей 14 сезона реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был Тарас, однако, в конце концов, они не подтвердились.
В сентябре Беспалов рассказал, что актеры поссорились, а в январе 2026 года, по его словам, сошлись.
Цимбалюк и Светлицкая неоднократно появлялись вместе на публике, в частности посещали показ сериала "Тихая Нава" в Киеве, приезжали во Львов и Буковель.
Ранее Тарас и Елена заявляли, что не хотят комментировать свою личную жизнь.