Світлицька прокоментувала чутки про роман з Цимбалюком у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс сьогодні.

Олена Світлицька стверджує, що вони з Тарасом Цимбалюком є близькими друзями.

Тарас займає важливе місце у моєму житті. Я дуже ціную його. Дуже ціную те, що ми з ним хімічимо в інстаграмі (сміється – 24 Канал). У нас завжди виходить класний, цікавий контент, який подобається глядачу,

– сказала вона.

Водночас акторка зізналась, що закохана, але подробицями не поділилась.

Раніше Світлицька говорила, що колишній чоловік залишається головним чоловіком у її житті. Інтерв'юер поцікавився, як новий обранець реагує на це.

Ми про це не говорили. У мене є колишній чоловік. Він завжди буде. Це батько моїх дітей. Я з ним пережила багато важливих подій у житті. Він довгий час був відповідальний за нашу родину. Тому, звісно, він – чоловік №1 поки що. Поки що за вчинками й відповідальністю його ніхто не перевершив,

– зазначила Олена.

Для довідки! Колишнього чоловіка Олени Світлицької звати Микола. Вони перебували у стосунках понад 10 років та виховують двох доньок. У січні 2025 року акторка оголосила про розлучення в інстаграмі.

