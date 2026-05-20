Фіналістка шоу "Голос країни-12" та колишня учасниця гурту SESTRA раніше натякала на розлучення. Тепер же вона підтвердила чутки в інстаграм-сторіз на своїй сторінці.

На тлі виходу нової пісні Інесса Грицаєнко повідомила, що пройшла непростий період в житті й тепер почувається вільно.

Хочу сказати вам, не розмінюйтесь на все підряд. Майте самоповагу, моральні цінності й гідність. Бо ваша енергія не нескінченна, як і репутація. І так, я та щаслива жінка після розлучення,

– написала співачка.

Інесса Грицаєнко / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, у жовтні 2024 року стало відомо, що Інесса Грицаєнко вийшла заміж. Свого обранця вона не розсекречувала. Наприкінці березня 2025 року у подружжя народилась донька Емма.

Що відомо про Інессу Грицаєнко?

Інесса Грицаєнко – українська співачка. Народилась 23 серпня у селі Мотовилівці в Київській області. Навчалась у коледжі Київської муніципальної академії музики імені Глієра, здобула диплом з відзнакою. Також є лауреаткою фестивалю "Чорноморські ігри".

У вересні 2014 року Інесса взяла участь у 5 сезоні шоу "Х-Фактор" та отримала чотири "так" від суддів.

Здобула популярність після проєкту "Голос країни-12", у якому дійшла до фіналу. Артистка була серед підопічних Наді Дорофєєвої.

Інесса Грицаєнко та її сестра Аліна Назаришина у 2022 році створили гурт SESTRA. Однак колектив розпався через два роки.

Зараз Інесса виступає з псевдонімом INEYA – та, що "пробуджує світло через ритм".