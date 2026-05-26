Напомним, что предательница была ведущей утренних программ "Завтрак с 1+1" и "Подъем", шоу "Медовый месяц", "Народная звезда", дейтинг-шоу "Герои&Коханцы", программы "Мы все о вас знаем". Еще до начала войны Егорова не скрывала своего недовольства Революцией Достоинства и принципиально не отказывалась от русского языка, поскольку считает язык страны-агрессора – достоянием украинцев. Далее в материале 24 Канал расскажет о предательской позиции Егоровой, а также то, где она сейчас.

Гражданская позиция Егоровой

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения Егорова распространила в сети сообщение, в котором поддержала Владимира Путина и назвала его "героем нашего времени".

Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом,

– писала предательница.

В конце 2021 года она с детьми уехала в Турцию, откуда не переставала распространять пророссийскую пропаганду. В тот момент она решила "переобуться" и показала раскаяние.

Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом,

– писала предательница.

Впоследствии она опровергла это сообщение, заявив, что ее сломали, и снова взялась за старое. Она продолжила осуждать людей, которые общаются на украинском языке, а украинок назвала "папуасками".

Патриоток, бешеных каких-то молодых т*олок с кольцами в носу, папуасок тупор*лых, которые рассказывают на украинском языке, что нам не выиграть эту войну без баб,

– отметила Егорова.

Но не стала молчать на такие скандальные заявления родная дочь Снежаны, которая публично выступает против такой позиции матери. Стася Ровинская попросила своих сторонников пожаловаться на ролик, чтобы платформа впоследствии удалила видео.

Напомним, что накануне полномасштабной войны Стася открестилась от матери. Она отметила, что не может отвечать за слова и действия мамы.

Девушка неоднократно писала и говорила, что не общается с Егоровой. В феврале 2022 года Стася не сдержала своих эмоций и под видео матери написала бранные слова, ведь не выдержала пропаганды, которая льется из ее уст.

Заметим, что соцсети Снежаны регулярно попадают под бан, из-за чего ей приходится использовать резервные страницы.

Бывший муж предательницы – Антин Мухарский, от которого она родила троих детей, вообще сказал, что экс-супруга была любовницей уже покойного пропагандиста Кивы.

Где сейчас Снежана Егорова?

Предательница имеет телеграм-канал под названием "Снежная Лавина". Там она регулярно оскорбляет украинскую власть и непосредственно Владимира Зеленского. Снежане очень нравятся новости, где об Украине пишут в негативном контексте.

Интересно, что на ютуб-канале продолжает вести эфиры, где делает "обзоры" на политические новости. Она также не стесняется собирать так называемые "донаты" на ее поддержку. Среди доступных валют можно выбрать: российский рубль, доллар США, евро, казахстанский тенге, бразильский реал, турецкая лира, польский злотый или валюту Узбекистана.

Также заметим, что скорее всего предательница до сих пор проживает в Турции. В публичной плоскости не поднимает тему личной жизни, однако очень удачно работает в пользу российской пропаганды.