На протяжении всей телевизионной карьеры Ефросинина менялась. Стоит отметить, что она много работала над тем, чтобы быть в такой форме как сегодня. Поэтому 24 Канал расскажет и покажет архивные кадры телеведущей, когда она только была на пути к популярности.

Медийная карьера Маши Ефросининой

Ее дебют состоялся на телеканале "Первый национальный" (УТ-1) в программе "Счастливый звонок". Тогда юную Марию заметили работники "Нового канала" и пригласили вести утреннее шоу "Подъем". Определенный период времени она вела популярное утреннее шоу с Юрием Горбуновым.

Как выглядела Маша Ефросинина, когда вела "Подъем" с Горбуновым / Фото из сети

Маша тогда очень комплексовала из-за внешнего вида, ведь считала, что имеет лишний вес.

Мне было где-то 21 год. Я увидела объявление "Кодирую от лишнего веса", то есть ты приходишь, тебя закодировали и якобы она начинает таять на тебе. Я пришла, стоят шесть кресел и на них сидят люди в раз пять-шесть больше меня. Нам всем надели шапочки из ремешков. И тут вышла главная "жрица", она была похожа на героиню из "Семейки Адамсов". Она проходила, выбирала кого-то взглядом и кричала: "Ты больше никогда не хочешь есть" и все люди отключались,

- делилась ведущая.

Маша Ефросинина на старте карьеры / Фото из сети

Позже ее карьера стремительно пошла в гору. Ефросинина стала звездой не только украинского телевидения, а также имели контракты в России и даже участвовала в одном из эфиров британского утреннего шоу "Big Breakfast".

В 2005 году Украина впервые проводила Евровидение на своей территории, ведь Руслана и ее "Дикие танцы" принесли нашей стране бешеную победу. Во время проведения конкурса Маша была в роли ведущей.

Маша Ефросинина высказалась о Евровидении-2005 / Скриншот из инстаграм-сторис

А дальше было кино. Первую роль получила в сериале "5 минут до метро" 2006 года, где она сыграла журналистку. Через год снялась в клипе Виталия Козловского – "Ты хотела".

В 2014 году Ефросинина взяла перерыв, чтобы посвятить себя детям. А тогда снова вернулась на большие экраны. Она приняла участие в "Танцах со звездами", а также стала тренером "Лиги смеха".

До недавнего времени ведущая вела на ютубе совместный проект с Олей Поляковой под названием "Взрослые девушки". Певица рассказала "Радио Люкс", что шоу уходит на паузу. Полякова объяснила, что этот перерыв связан с тем, что она планирует изменить вектор карьеры и поработать в британском шоубизнесе.

Маша Ефросинина и Оля Полякова добавили, что продолжают развивать собственные проекты, но в то же время они ценят путь, который прошли вместе. Если же "Взрослые девочки" вернутся, то это будет обновленный формат.

Обложка программы "Взрослые девочки" / Фото из сети

Личная жизнь

Со своим мужем Тимуром Хромаевым звезда познакомилась возле киоска в Ялте. На тот момент Ефросинина уже была известной телеведущей, однако новый знакомый ее не узнал.

У них быстро закрутились отношения, однако Тимур волновался, ведь хотел спокойной семейной жизни, а его избранница – медийная персона.

И все же он сделал предложение Марии. Через месяц после помолвки Ефросинина узнала, что беременна. В 2003 году пара отгуляла свадьбу, а в 2004 – у них родилась дочь Нана.

Свадьба Маши Ефросининой / Фото из соцсетей

В 2013 году у супругов произошел кризис в отношениях и они приняли решение пожить отдельно друг от друга. Так продолжалось год. Затем их чувства снова возродились и женщина родила сына Александра.

Маша Ефросинина с сыном во время российского обстрела / Фото из инстаграма телеведущей

Когда началась полномасштабная война, Мария уехала с детьми за границу, а ее муж стал на защиту страны. В 2023 году Маша рассказывала, что Тимур служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне, и даже стал командиром. В 2024 году Хромаев находился на Запорожском направлении, где занимался радиоэлектронной борьбой. Сегодня он занимает должность заместителя командира роты по вооружению в киевском подразделении.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Фото из инстаграма ведущей

Сергей Притула рассказывал, что Тимур привлечен к разработке сложной технической системы в рамках проекта фонда Притулы "антишахед". Оказалось, что именно военнослужащий помог продвинуть идею этого проекта, когда заверил в надежности команду фонда.

Как изменилась Маша Ефросинина?

Ведущая изменила не только стиль, прическу или макияж, но и открылась для публики с другой стороны. Например, во время войны звезда приобщается к благотворительным сборам, а также продолжила работать как посол ООН.

Архивные фото Маши Ефросининой / Фото из сети

А знали ли вы, что родная сестра Маши Ефросининой была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенкоинтересно, что сегодня звезда не общается с сестрой.