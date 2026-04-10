Поэтому 24 Канал решил рассказать, кто в украинском шоу-бизнесе родные брат и сестра и поддерживают ли близкие люди общение.
Владимир Бебешко и Левко Дурко
Украинский продюсер помог своему брату записать первую песню "Я еду в Югославию". На момент ее выхода Левку уже было 40 лет.
Сегодня Бебешко живет и работает в Украине, так же как и его брат. Левко ведет непубличный образ жизни, однако продолжает заниматься творчеством. Братья видятся не часто, однако совместное время любят проводить в Карпатах.
Владимир Бебешко и Левко Дурко / Фото Тараса Гаврика
TAYANNA и Миша Марвин
До сих пор острой темой остаются отношения певицы и ее брата – российского певца Миши Марвина. Когда началась полномасштабная война, у мужчины завершился контракт с Black Star. В мае он заявил, что у него забирают имя и песни, хотя поблагодарил за сотрудничество директора лейбла и других.
Позиции артиста хватило ненадолго. Когда у него не сложилось с сольной карьерой, он помирился с российскими коллегами и снова стал членом Black Star. Ему вернули имя и песни, о чем Марвин рассказал в сентябре 2022 года.
После этого звездная сестра лаконично сказала, что может отвечать только за свои поступки.
Я эту тему не поднимаю, потому что, как говорят, не трогай что-то плохое, и оно не будет развеиваться. Я за то, чтобы люди несли ответственность за себя. Не кто-то за кого-то,
– комментировала артистка.
TAYANNA и Миша Марвин / Фото из соцсетей
Маша Ефросинина и Елизавета Ющенко
Маша – известная украинская телеведущая, а Лиза – ее родная сестра, которая с 2009 по 2012 годы была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко Андреем. У них есть общая дочь Варвара.
В 2014 году сестра Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена и переехала в Москву. Свадьбу отгуляли в США и у пары родился сын. 24 февраля Лиза лаконично выступила против войны – запостила в инстаграме сине-желтую картинку с надписью Stop war in Ukraine.
Сама Маша не любит говорить публично на тему отношений с сестрой. Она говорит, что их общение с сестрой почти сведено к нулю.
Маша Ефросинина с сестрой Лизой / Фото из инстаграма
Даша Астафьева и брат Евгений
Брат звезды также известен в украинском шоу-бизнесе. Когда-то он был участником рок-группы DETACH, а сегодня он позиционирует себя музыкальным композитором.
От Даши Евгений младший на 4 года. Известно, что их отношения довольно крепкие, а певица поддерживает брата в его творческих порывах. В соцсетях они редко делятся совместными фото.
Даша Астафьева и брат Евгений / Фото из соцсетей
Что известно о Дне братьев и сестер?
- Традиция празднования пришла из США. Клаудия Эварт потеряла своих брата и сестру в раннем возрасте. В их память она решила организовать такой праздник. А 10 апреля выбрала не случайно, ведь в этот день родилась ее сестра.
- Впервые начали праздновать в 1998 году. В Америке даже основали Фонд Дня братьев и сестер.