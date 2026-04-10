Поэтому 24 Канал решил рассказать, кто в украинском шоу-бизнесе родные брат и сестра и поддерживают ли близкие люди общение.

Владимир Бебешко и Левко Дурко

Украинский продюсер помог своему брату записать первую песню "Я еду в Югославию". На момент ее выхода Левку уже было 40 лет.

Сегодня Бебешко живет и работает в Украине, так же как и его брат. Левко ведет непубличный образ жизни, однако продолжает заниматься творчеством. Братья видятся не часто, однако совместное время любят проводить в Карпатах.

TAYANNA и Миша Марвин

До сих пор острой темой остаются отношения певицы и ее брата – российского певца Миши Марвина. Когда началась полномасштабная война, у мужчины завершился контракт с Black Star. В мае он заявил, что у него забирают имя и песни, хотя поблагодарил за сотрудничество директора лейбла и других.

Позиции артиста хватило ненадолго. Когда у него не сложилось с сольной карьерой, он помирился с российскими коллегами и снова стал членом Black Star. Ему вернули имя и песни, о чем Марвин рассказал в сентябре 2022 года.

После этого звездная сестра лаконично сказала, что может отвечать только за свои поступки.

Я эту тему не поднимаю, потому что, как говорят, не трогай что-то плохое, и оно не будет развеиваться. Я за то, чтобы люди несли ответственность за себя. Не кто-то за кого-то,

– комментировала артистка.

Маша Ефросинина и Елизавета Ющенко

Маша – известная украинская телеведущая, а Лиза – ее родная сестра, которая с 2009 по 2012 годы была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко Андреем. У них есть общая дочь Варвара.

В 2014 году сестра Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена и переехала в Москву. Свадьбу отгуляли в США и у пары родился сын. 24 февраля Лиза лаконично выступила против войны – запостила в инстаграме сине-желтую картинку с надписью Stop war in Ukraine.

Сама Маша не любит говорить публично на тему отношений с сестрой. Она говорит, что их общение с сестрой почти сведено к нулю.

Даша Астафьева и брат Евгений

Брат звезды также известен в украинском шоу-бизнесе. Когда-то он был участником рок-группы DETACH, а сегодня он позиционирует себя музыкальным композитором.

От Даши Евгений младший на 4 года. Известно, что их отношения довольно крепкие, а певица поддерживает брата в его творческих порывах. В соцсетях они редко делятся совместными фото.

