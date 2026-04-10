Тому 24 Канал вирішив розповісти, хто в українському шоубізнесі рідні брат і сестра й чи підтримують близькі люди спілкування.

Володимир Бебешко й Левко Дурко

Український продюсер допоміг своєму брату записати першу пісню "Я їду в Югославію". На момент її виходу Левку вже було 40 років.

Сьогодні Бебешко живе та працює в Україні, так само як і його брат. Левко веде непублічний спосіб життя, однак продовжує займатись творчістю. Брати бачаться не часто, однак спільний час люблять проводити у Карпатах.

Володимир Бебешко і Левко Дурко / Фото Тараса Гаврика

TAYANNA і Міша Марвін

До сьогодні гострою темою залишаються стосунки співачки та її брата – російського співака Міші Марвіна. Коли почалась повномасштабна війна, у чоловіка завершився контракт з Black Star. У травні він заявив, що у нього забирають ім'я та пісні, хоч подякував за співпрацю директору лейбла та іншим.

Позиції артиста вистачило ненадовго. Коли у нього не склалося з сольною кар'єрою, він помирився з російськими колегами та знову став членом Black Star. Йому повернули ім'я та пісні, про що Марвін розповів у вересні 2022.

Після цього зіркова сестра лаконічно сказала, що може відповідати тільки за свої вчинки.

Я цю тему не підіймаю, бо, як кажуть, не чіпай щось погане, і воно не буде розвіюватися. Я за те, щоб люди несли відповідальність за себе. Не хтось за когось,

– коментувала артистка.

TAYANNA і Міша Марвін / Фото з соцмереж

Маша Єфросиніна та Єлизавета Ющенко

Маша – відома українська телеведуча, а Ліза – її рідна сестра, яка з 2009 по 2012 роки була одружена з сином експрезидента України Віктора Ющенка Андрієм. У них є спільна донька Варвара.

У 2014 році сестра Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена та переїхала до Москви. Весілля відгуляли в США і у пари народився син. 24 лютого Ліза лаконічно виступила проти війни – запостила в інстаграмі синьо-жовту картинку з написом Stop war in Ukraine.

Сама Маша не любить говорити публічно на тему стосунків із сестрою. Вона каже, що їхнє спілкування з сестрою майже зведене до нуля.

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою / Фото з інстаграму

Даша Астаф'єва та брат Євген

Брат зірки також відомий в українському шоубізнесі. Колись він був учасником рок-гурту DETACH, а сьогодні він позиціює себе музичним композитором.

Від Даші Євген молодший на 4 роки. Відомо, що їхні стосунки доволі міцні, а співачка підтримує брата у його творчих пориваннях. У соцмережах вони рідко діляться спільними фото.

Даша Астаф'єва та брат Євген / Фото з соцмереж

