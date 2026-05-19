По этому случаю 24 Канал предлагает узнать некоторые факты из жизни музыканта и отследить, как за эти годы изменился Алексей Завгородний.

Начнем с того, что Алексей родился в творческой семье. Отец – директор театра, мама – балерина, а дедушка руководил украинским хором имени Григория Веревки. Поэтому ни для кого не станет новостью, что именно это повлияло на будущее Завгороднего.

Алексей Завгородний в детстве / Фото из личного архива певца

Когда парню исполнилось 11 лет, то уже тогда он начал сотрудничать с Потапом. В 2004 году Завгородний стал частью коллектива New'z'cool. Одним из самых популярных треков стал "Шьольня", который записали специально к одноименному фильму.

В 2010 году певец объединился с Надей Дорофеевой в группу "Время и Стекло".

За годы существования дуэта у обоих участников менялись стили. Больше всего это влияло на прически и стиль одежды. Через 10 лет существования Надя и Алексей объявили о распаде. Каждый из артистов пошел собственной дорогой.

Позитив также был частью проекта Moзgi (ранее – Mozgi), а затем начал сольный проект под именем POSITIFF. В его репертуаре появилось несколько успешных песен, а сам образ перешел к более лирическому, но утонченному.

Как изменился стиль Позитива / Фото из соцсетей

Кто следит за деятельностью артиста, то знает, что он даже попробовал себя в кино. Алексей снимался в "Сумасшедшей свадьбе" и в мюзикле "Жил пес Сирко".

Также мужчина появлялся и в очень популярных проектах страны: "Голос. Дети", "Танцы со звездами", "Орел и Решка".

Личная жизнь

Анна Андрийчук стала первой женой Позитива. В девушку Алексей влюбился еще в подростковом возрасте. Наконец в 2013 году пара отгуляла свадьбу.

Свадьба Позитива и Анны / Фото из инстаграма Анны

Но в 2021 году супруги объявили о разводе. Кроме того, до этого заявления пара уже не жила вместе несколько лет.

Впоследствии стало известно, что певец в отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич. Как известно, пара влюблены уже в браке. В декабре 2024 года супруги впервые стали родителями.

Отцовство Алексею очень подходит. На фото и видео четко видно как музыкант нежно относится к дочери и жене. Позитив уже не тот мятежный юноша, а взрослый мужчина, который решился на серьезные шаги в своей жизни.

Как изменился Алексей Завгородний / Фото из соцсетей

Стоит напомнить, что в конце 2025 года Дорофеева и Позитив выпустили новый совместный трек "Смак-печаль".

В свой день рождения артист опубликовал символическое сообщение, где поблагодарил вселенную за жизнь. Свою маленькую дочь он называет лучшим подарком. Позитив призвал людей позвонить маме, а также задонатить на Вооруженные Силы.