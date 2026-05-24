Биография Скрипки очень колоритная, ведь он не сразу рос в Украине. И вообще его дальнейшая карьера могла развиться далеко за рубежом. В день рождения исполнителя 24 Канал расскажет, что известно о его жизни и где он сейчас.

Почему Олег Скрипка не знал об Украине?

Артист родился в Таджикистане, а школьные годы провел в Курской области. В проекте "33 вопроса от Люкс ФМ" Скрипка рассказывал, что ребенком ездил на Полтавщину к родственникам, и, по его словам, тогда он "не знал, что Украина существует".

Когда из гостей Скрипка возвращался в Курскую область, то разговаривал на украинском языке. Тогда сверстники называли его "хохлом".

Унижения национального характера я не чувствовал тогда. Наоборот было: пели на украинском языке, даже, я помню, у нас на художественной самодеятельности или в музыкальной школе я изучал украинские произведения. Они тогда не отсоединяли украинцев от себя,

– поделился Олег Скрипка.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" считает, что россияне "любят украинцев очень странной любовью".

Как создали группу "ВВ"?

После окончания 9 класса Олег поступил в заочную школу Московского физико-технического института. А уже в 1986 году закончил обучение на радиотехническом факультете Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

В 1987 году официально было создано "Вопли Видоплясова". В первый год деятельности группы был написан хит "Танцы", с которым музыканты победили на киевском рок-фестивале.

В начале 90-х годов молодой коллектив решает поехать во Францию. Через год "ВВ" выпустили дебютный альбом "Або-Або". Интересно, что ранее Скрипка признавался, что именно за рубежом почувствовал себя украинцем.

В 1996 году "ВВ" снова выступают на территории Украины, а также гастролируют в России и в других странах мира.

В 2004 году Скрипка впервые организовал фестиваль "Країна мрій".

Мы уже тогда продолжали бороться за свою независимость. И в 2004 массово спели гимн, который тогда не был популярным среди украинцев,

– делился воспоминаниями артист.

За свою певческую карьеру исполнитель получил две важные награды: 2005 год – звание заслуженного артиста Украины, 2022 год – награжден орденом "За заслуги" III степени.

Личная жизнь Олега Скрипки

Когда в 90-х годах музыкант был в Париже, то там он познакомился с танцовщицей кабаре француженкой Мари Рибо. Артист очень быстро сделал предложение любимой, а свадьба была скромной. Некоторые даже говорили, что Скрипка женился ради того, чтобы получить визу.

Брак продержался 7 лет. В конце концов фронтмен группы "ВВ" ушел от любимой.

В Украине артист познакомился с Натальей Сидь и в 1997 году женился на ней.

В этом браке родилось четверо детей: Роман и Устим, Олеся и Зоряна. Жена очень редко появляется вместе с мужем на публичных выходах, ведь предпочитает покой и дом.

Где сейчас Олег Скрипка?

Артист продолжает вести музыкальную карьеру в Украине. Относительно часто дает интервью, а также появляется в различных телевизионных развлекательных программах.

Напомним, что группа отмечает 40-летие на сцене. В честь такого события запланированы концерты как в Украине, так и за рубежом.