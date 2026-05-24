Биография Скрипки очень колоритная, ведь он не сразу рос в Украине. И вообще его дальнейшая карьера могла развиться далеко за рубежом. В день рождения исполнителя 24 Канал расскажет, что известно о его жизни и где он сейчас.
Почему Олег Скрипка не знал об Украине?
Артист родился в Таджикистане, а школьные годы провел в Курской области. В проекте "33 вопроса от Люкс ФМ" Скрипка рассказывал, что ребенком ездил на Полтавщину к родственникам, и, по его словам, тогда он "не знал, что Украина существует".
Когда из гостей Скрипка возвращался в Курскую область, то разговаривал на украинском языке. Тогда сверстники называли его "хохлом".
Унижения национального характера я не чувствовал тогда. Наоборот было: пели на украинском языке, даже, я помню, у нас на художественной самодеятельности или в музыкальной школе я изучал украинские произведения. Они тогда не отсоединяли украинцев от себя,
– поделился Олег Скрипка.
Лидер группы "Вопли Видоплясова" считает, что россияне "любят украинцев очень странной любовью".
Как создали группу "ВВ"?
После окончания 9 класса Олег поступил в заочную школу Московского физико-технического института. А уже в 1986 году закончил обучение на радиотехническом факультете Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.
В 1987 году официально было создано "Вопли Видоплясова". В первый год деятельности группы был написан хит "Танцы", с которым музыканты победили на киевском рок-фестивале.
В начале 90-х годов молодой коллектив решает поехать во Францию. Через год "ВВ" выпустили дебютный альбом "Або-Або". Интересно, что ранее Скрипка признавался, что именно за рубежом почувствовал себя украинцем.
Молодой состав группы "ВВ" / Фото из открытых источников
В 1996 году "ВВ" снова выступают на территории Украины, а также гастролируют в России и в других странах мира.
В 2004 году Скрипка впервые организовал фестиваль "Країна мрій".
Мы уже тогда продолжали бороться за свою независимость. И в 2004 массово спели гимн, который тогда не был популярным среди украинцев,
– делился воспоминаниями артист.
За свою певческую карьеру исполнитель получил две важные награды: 2005 год – звание заслуженного артиста Украины, 2022 год – награжден орденом "За заслуги" III степени.
Личная жизнь Олега Скрипки
Когда в 90-х годах музыкант был в Париже, то там он познакомился с танцовщицей кабаре француженкой Мари Рибо. Артист очень быстро сделал предложение любимой, а свадьба была скромной. Некоторые даже говорили, что Скрипка женился ради того, чтобы получить визу.
Брак продержался 7 лет. В конце концов фронтмен группы "ВВ" ушел от любимой.
В Украине артист познакомился с Натальей Сидь и в 1997 году женился на ней.
Олег Скрипка с женой и детьми / Фото из инстаграма музыканта
В этом браке родилось четверо детей: Роман и Устим, Олеся и Зоряна. Жена очень редко появляется вместе с мужем на публичных выходах, ведь предпочитает покой и дом.
Где сейчас Олег Скрипка?
Артист продолжает вести музыкальную карьеру в Украине. Относительно часто дает интервью, а также появляется в различных телевизионных развлекательных программах.
Напомним, что группа отмечает 40-летие на сцене. В честь такого события запланированы концерты как в Украине, так и за рубежом.