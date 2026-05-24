Біографія Скрипки дуже колоритна, адже він не одразу зростав в Україні. Та й взагалі його подальша кар'єра могла розвинутись далеко за кордоном. У день народження виконавця 24 Канал розповість, що відомо про його життя і де він зараз.

Чому Олег Скрипка не знав про Україну?

Артист народився у Таджикистані, а шкільні роки провів у Курській області. У проєкті "33 запитання від Люкс ФМ" Скрипка розповідав, що дитиною їздив на Полтавщину до родичів, і, за його словами, тоді він "не знав, що Україна існує".

Коли з гостей Скрипка повертався до Курщини, то розмовляв українською мовою. Тоді однолітки називали його "хохлом".

Приниження національного характеру я не відчував тоді. Навпаки було: співали українською мовою, навіть, я пам'ятаю, у нас на художній самодіяльності чи в музичній школі я вивчав українські твори. Вони тоді не від'єднували українців від себе,

– поділився Олег Скрипка.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" вважає, що росіяни "люблять українців дуже дивною любов'ю".

Як створили гурт "ВВ"?

Після закінчення 9 класу Олег вступив до заочної школи Московського фізико-технічного інституту. А вже у 1986 році закінчив навчання на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

У 1987 році офіційно було створено "Воплі Відоплясова". У перший рік діяльності гурту було написано хіт "Танці", з яким музиканти перемогли на київському рок-фестивалі.

На початку 90-х років молодий колектив вирішує поїхати до Франції. За рік "ВВ" випустили дебютний альбом "Або-Або". Цікаво, що раніше Скрипка зізнавався, що саме за кордоном відчув себе українцем.

У 1996 році "ВВ" знову виступають на теренах України, а також гастролюють у Росії та в інших країнах світу.

У 2004 році Скрипка вперше організував фестиваль "Країна мрій".

Ми вже тоді продовжували виборювати свою незалежність. І у 2004 масово заспівали гімн, який тоді не був популярним серед українців,

– ділився спогадами артист.

За свою співочу кар'єру виконавець отримав дві важливі відзнаки: 2005 рік – звання заслуженого артиста України, 2022 рік – нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Особисте життя Олега Скрипки

Коли у 90-х роках музикант був у Парижі, то там він познайомився з танцівницею кабаре француженкою Марі Рібо. Артист дуже швидко освідчився коханий, а весілля було скромним. Дехто навіть казав, що Скрипка одружився заради того, щоб отримати візу.

Шлюб протримався 7 років. Зрештою фронтмен гурту "ВВ" пішов від коханої.

В Україні артист познайомився з Наталією Сидь і в 1997 році одружився з нею.

Олег Скрипка з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму музиканта

У цьому шлюбі народилось четверо дітей: Роман і Устим, Олеся та Зоряна. Дружина дуже рідко з'являється разом із чоловіком на публічних виходах, адже віддає перевагу спокою та дому.

Де зараз Олег Скрипка?

Артист продовжує вести музичну кар'єру в Україні. Відносно часто дає інтерв'ю, а також з'являється у різних телевізійних розважальних програмах.

Нагадаємо, що гурт відзначає 40-річчя на сцені. На честь такої події заплановані концерти як в Україні, так і за кордоном.