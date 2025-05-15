Елена Зеленская отдает предпочтение украинским брендам и надевает оригинальные вышиванки, которые не просто подчеркивают статусность, но и напоминают о том, какой многогранной может быть украинская вышивка, пишет Show24.

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Лучшие вышиванки Елены Зеленской

Коллекция Etnodim и центра народной культуры "Музей Ивана Гончара"

Одной из самых красивых вышиванок, которую надевала Елена Зеленская, была белая вышитая рубашка с завязками и широкими рукавами. Первая леди выбрала этот образ, когда находилась в США. Интересно, что именно такой орнамент присущ Полтавщине – цветки, звезды и орнамент в виде ромбов.

Лучшие образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Дизайн Артема Климчука

В 2021 году президентская чета выбрала парный образ. Они надели вышиванки светлого цвета, которые были украшены узорами, созданные по образцам вышивок из музейных архивов Днепропетровщины.

Елена и Владимир Зеленские / Фото из соцсети X Елены Зеленской

Вышиванка EMBR

Первая леди выбрала белую вышиванку с воротничком, которая выполнена в технике "Ришелье", когда находилась с официальным визитом в Словении. Дизайнер, которая создала эту кружевную вышитую рубашку, вдохновилась праздничными семейными фотографиями украинцев начала XX века.

Елена Зеленская в вышитой рубашке / Фото из инстаграма первой леди

Орнамент "Гранатовая лоза"

Это, пожалуй, одна из самых красивых вышиванок в гардеробе первой леди. Золотую вышивку создал украинский бренд из Ивано-Франковска, а сам орнамент символизирует благосостояние.

Вышиванка Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Вышиванка Gunia Project

В 2023 году первая леди появилась в Литве на саммите НАТО в изысканной вышиванке молочного цвета. Ее крой базируется на силуэте борщевской рубашки.

Лучшие образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Вышитая рубашка от бренда Must Have

Еще одна вышиванка, которая украшает гардероб Елены Зеленской, является белая вышитая рубашка с геометрическим орнаментом в черном цвете.

Вышиванка Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Вышитая рубашка от бренда Etnodim

Белая вышиванка от этого бренда является настоящим дизайнерским достоянием. Создатели соединили белую вышивку на белом фоне, использовали несколько различных техник, которые включают ажурное шитье, вырезание и мережку, а также цветочные и геометрические орнаменты.

Елена Зеленская в вышиванке / Фото из инстаграма первой леди

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