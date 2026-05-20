Ровно 7 лет назад состоялась инаугурация: как за годы президентства изменился Владимир Зеленский

От так, по состоянию на сегодня Владимир Зеленский уже семь лет находится в статусе президента. На данный момент, в нашей стране провести выборы невозможно, ведь в 2022 году Россия развязала большую войну против Украины, что делает невозможным принять участие в голосовании военным, которые сейчас на фронте, людям, которые живут вблизи линии соприкосновения, и многим другим.

Читайте также Создал семью и стал сольным певцом: как за годы карьеры изменился Позитив

Очень часто в сети пишут, что после 2022 года Владимир Зеленский очень сильно изменился. На его лице видно усталость, а кто-то отмечает и старость. Также изменился и привычный стиль одежды. Если раньше это были костюмы, то сейчас это сдержанный образ, где преобладают футболки, свитшоты, брюки и куртки, а цветовой акцент смещен на черные и темно-зеленые тона. 24 Канал в этот день решил показать, как менялся президент Украины все эти годы.

В день инаугурации политик был в темном костюме и белой рубашке, а с его лица не сходила улыбка.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Инаугурация Владимира Зеленского / Фото ОП

Все его последующие выходы также были в классических костюмах. Во время пандемии коронавируса все люди, и президент, в том числе, были вынуждены носить специальные маски, чтобы предотвратить распространение вируса.

Зеленский в ноябре 2021 года / Фото ОП

Когда 24 февраля 2022 года началась большая война, президент Украины начал ежедневно записывать обращение к народу. С этого момента он перестал носить классические костюмы, а перешел на стиль милитари. Зеленский говорил, что наденет костюм только после победы Украины.

Владимир Зеленский 26 февраля 2022 года / Фото ОП

Выразительные изменения на лице президента были уже заметны в апреле 2022 года, когда главнокомандующий поехал в освобожденную Бучу, где россияне совершили жестокие преступления против гражданского населения.

Зеленский в Буче в апреле 2022 года / Фото Getty Images

Иностранную аудиторию интересовало, почему украинский президент больше не носит костюмов и отличается на фоне других лидеров стран.

Это было удобнее и понятнее для людей. Ведь это война, и очень странно, когда война, а ты в костюме,

– объяснил свою позицию Зеленский.

Чаще всего президент появлялся на публике в брюках цвета хаки, а футболки и свитшоты с трезубцем стали особенностью его образов.

Встреча Зеленского с Байденом в декабре 2022 года / Фото ОП

В интервью изданию Le Parisien глава государства отрицал, что носит военную форму. Он подчеркнул, что носит военную одежду и не может позволить себе наряжаться в пиксель.

Я никогда не мог себе позволить носить чисто военную форму, потому что я уважаю военных, а сам я не военный. У меня такая одежда, очень приближенная к военным. Но я считаю, что военную форму могут себе позволить носить исключительно военные,

– ответил Зеленский.

Владимир Зеленский на фронте / Фото ОП

Несмотря на милитаристский стиль глава государства не изменяет традиции одевать вышиванки. В соответствующие большие праздники президент и первая леди поражают изысканным стилем, которые сочетают этнику и красоту вышивки.

Владимир и Елена Зеленские в вышиванках / Фото из соцсетей

Напомним, что в начале 2025 года Владимир Зеленский был в Белом доме, где встречался с Дональдом Трампом. Журналист Брайан Гленн из Real America's Voice неожиданно раскритиковал президента из-за его наряда. Он спросил Зеленского: "Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" Это провокационное заявление сразу же вызвало напряжение в зале.

Президент Украины ответил: "У вас какие-то проблемы?". Когда Гленн продолжил давление, заявив, что "многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", Зеленский заявил, что наденет официальный костюм только после завершения войны в Украине.

Интересно, что на следующую встречу с американским президентом украинский лидер надел костюм от дизайнера Виктора Анисимова. На нем были: брюки, куртка и рубашка.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп 18 июля / Фото из инстаграма президента Украины