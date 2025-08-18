Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Владимира Зеленского с Трампом.
Как высказался Трамп об образе Зеленского?
Владимир Зеленский вечером 18 августа прибыл в Белый дом. Лидер США Дональд Трамп вышел его встретить.
Американский президент сразу обратил внимание и прокомментировал внешний вид Зеленского. Учитывая его комментарий, он остался доволен.
Вы посмотрите на это, мне нравится,
– сказал Трамп.
Отметим, что президент Украины прибыл на встречу в пиджаке и черной рубашке.
Сейчас лидеры уже начали разговор в Овальном кабинете.
Во время разговора в Овальном кабинете также присутствовал журналист, который во время встречи в феврале спрашивал у Зеленского о костюме. Медийщик извинился перед президентом.