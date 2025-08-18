Про це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі Володимира Зеленського з Трампом.

Як висловився Трамп про образ Зеленського?

Володимир Зеленський ввечері 18 серпня прибув до Білого дому. Лідер США Дональд Трамп вийшов його зустріти.

Американський президент відразу звернув увагу та прокоментував зовнішній вигляд Зеленського. З огляду на його коментар, він залишився задоволеним.

Ви подивіться на це, мені подобається,

– сказав Трамп.

Зазначимо, що президент України прибув на зустріч у піджаку та чорній сорочці.

Зараз лідери вже почали розмову в Овальному кабінеті.

Під час розмови в Овальному кабінеті також був присутній журналіст, який під час зустрічі у лютому запитував у Зеленського про костюм. Медійник вибачився перед президентом.