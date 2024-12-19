Зеленский дал интервью изданию Le Parisien. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что сказал Зеленский о своей одежде

Зеленского спросили, чему он научился, нося военную форму и возглавляя украинскую армию. На первую часть вопроса президент ответил, что военной формы он не носит. Это приближенная к военной одежда, но ею не является.

Я никогда не мог себе позволить носить чисто военную форму, потому что я уважаю военных, а сам я не военный. У меня такая одежда, очень приближенная к военным. Но я считаю, что военную форму могут себе позволить носить исключительно военные,

– ответил Зеленский.

Он также добавил, что люди, которые носят именно военную форму, но сами никогда не были на фронте, вызывают у него вопросы.

Напомним, советник Трампа раскритиковал Зеленского, потому что тот приехал в Париж не в костюме. Во время встречи с Дональдом Трампом в Париже 7 декабря Владимир Зеленский был одет в черный свитшот и брюки.

Советник Дональда Трампа Роджер Стоун раскритиковал Зеленского за это. Он привел аргумент, что Зеленский был в костюме на Всемирном экономическом форуме, но не надел его, когда выступал на совместной сессии Конгресса или на встрече с избранным президентом США.