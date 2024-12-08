Он назвал этот образ "выражением неуважения к американскому народу". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Роджера Стоуна изданию The New York Post.

Интересно Трамп не хотел встречаться с Зеленским, но Макрон уговорил, – Axios

Что сказал советник Трампа об одежде Зеленского в Париже

Журналисты отметили, что как для церемонии открытия Собора Парижской Богоматери в Париже, так и для предыдущей встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце украинский лидер выбрал грубый черный свитшот, черные брюки и коричневые армейские ботинки.

Этот образ саркастически прокомментировал советник Дональда Трампа Роджер Стоун.

Он не может позволить себе костюм? Он надел костюм и галстук на мероприятие Всемирного экономического форума, но не может надеть его, чтобы выступить на совместной сессии Конгресса или встретиться с новоизбранным президентом Соединенных Штатов?

– сказал он.

Каким был образ Зеленского на встрече с Макроном и Трампом в Париже / Видео с аккаунта BFMTV в соцсети Х

К слову, Владимир Зеленский, комментируя свою встречу с Дональдом Трампом в Париже 7 декабря, отметил, что новоизбранный американский президент настроен решительно. По словам украинского главы государства, он вместе с коллегами из Франции и США обсудил ситуацию на поле боя и справедливый мир для Украины.