Рівно 7 років тому відбулась інавгурація: як за роки президенства змінився Володимир Зеленський

Від так, станом на сьогодні Володимир Зеленський уже сім років перебуває у статусі президента. На разі, у нашій країні провести вибори неможливо, адже у 2022 році Росія розв'язала велику війну проти України, що робить неможливим взяти участь у голосуванні військовим, які зараз на фронті, людям, які живуть поблизу лінії зіткнення, та багатьом іншим.

Дуже часто у мережі пишуть, що після 2022 року Володимир Зеленський дуже сильно змінився. На його обличчі видно втому, а хтось відмічає і старість. Також змінився і звичний стиль одягу. Якщо раніше це були костюми, то зараз це стриманий образ, де переважають футболки, світшоти, штани та куртки, а кольоровий акцент зміщений на чорні та темно-зелені тона. 24 Канал у цей день вирішив показати, як змінювався президент України всі ці роки.

У день інавгурації політик був у темному костюмі та білій сорочці, а з його обличчя не сходила усмішка.

Інавгурація Володимира Зеленського / Фото ОП

Усі його наступні виходи також були у класичних костюмах. У час пандемії коронавірусу усі люди, і президент, у тому числі, були змушені носити спеціальні маски, щоб запобігати розповсюдженню вірусу.

Зеленський у листопаді 2021 року / Фото ОП

Коли 24 лютого 2022 року розпочалась велика війна, президент України почав щодня записувати звернення до народу. З цього моменту він перестав носити класичні костюми, а перейшов на стиль мілітарі. Зеленський казав, що одягне костюм тільки після перемоги України.

Володимир Зеленський 26 лютого 2022 року / Фото ОП

Виразні зміни на обличчі президента були вже помітні у квітні 2022 року, коли головнокомандувач поїхав до звільненої Бучі, де росіяни вчинили жорстокі злочини проти цивільного населення.

Зеленський у Бучі у квітні 2022 року / Фото Getty Images

Іноземну аудиторію цікавило, чому український президент більше не носить костюмів і вирізняється на фоні інших лідерів країн.

Це було зручніше і зрозуміліше для людей. Адже це війна, і дуже дивно, коли війна, а ти у костюмі,

– пояснив свою позицію Зеленський.

Найчастіше президент з'являвся на публіці у штанах кольору хакі, а футболки та світшоти із тризубом стали особливістю його образів.

Зустріч Зеленського з Байденом у грудні 2022 року / Фото ОП

В інтерв'ю виданню Le Parisien глава держави заперечив, що носить військову форму. Він наголосив, що носить військовий одяг і не може дозволити собі вбиратись у піксель.

Я ніколи не міг собі дозволити носити суто військову форму, бо я поважаю військових, а сам я не є військовий. В мене такий одяг, дуже наближений до військових. Але я вважаю, що військову форму можуть собі дозволити носити виключно військові,

– відповів Зеленський.

Володимир Зеленський на фронті / Фото ОП

Попри мілітарний стиль глава держави не зраджує традиції одягати вишиванки. У відповідні великі свята президент і перша леді вражають вишуканим стилем, які поєднують етніку і красу вишивки.

Володимир та Олена Зеленські у вишиванках / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що на початку 2025 року Володимир Зеленський був у Білому домі, де зустрічався з Дональдом Трампом. Журналіст Брайан Гленн з Real America's Voice несподівано розкритикував президента через його вбрання. Він запитав Зеленського: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?".Ця провокаційна заява одразу ж викликала напругу в залі.

Президент України відповів: "У вас якісь проблеми?". Коли Гленн продовжив тиск, заявивши, що "багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", Зеленський заявив, що одягне офіційний костюм лише після завершення війни в Україні.

Цікаво, що на наступну зустріч з американським президентом український лідер одягнув костюм від дизайнера Віктора Анісімова. На ньому були: штани, куртка і сорочка.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп 18 липня / Фото з інстаграму президента України