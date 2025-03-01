Про це повідомляє 24 Канал з посилання на ВВС Україна. Саме питання про костюм згодом переросло у більший конфлікт.

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Хто такий Брян Гленн, який питав у Зеленського за костюм

Так, питання про костюм Володимира Зеленського поставив Браян Гленн, головний кореспондент Білого дому для Real America's Voice. Це шоу, переповнене ультраправими союзниками Трампа

Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте гідність офісу (Білого дому – 24 Канал),

– запитав репортер.

Браян Гленн є відкритим сторонником MAGA, а також його називали "улюбленим репортером" Трампа. Журналіст взяв десятки інтерв'ю у президента США, а у свій час висвітлював суди та мітинги на його підтримку.

Глен з 2022 року зустрічається з відомою конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Щобільше, в інтерв'ю Politico він заявив, що бачить її наступним президентом Америки після Трампа.

Обраниця журналіста відома своїми антиукраїнськими заявами у Конгресі. Наприклад, вона звинувачувала Київ в обмеженні свободи ЗМІ та "війні проти християн". Водночас Грін виправдовувала вторгнення, заявляючи, що Україна начебто сама спровокувала на агресію.

В 2024 році вона погрожувала ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, якщо він розблокує військову допомогу Україні. Депутатка також є прихильницею конспірологічних теорій і популярною серед ультраправих активістів коментаторкою.

Під час зустрічі Трампа і Зеленського Браян Гленн сидів прямо позаду віцепрезидента Джей Ді Венса. Особисто американський президент дав журналісту слово, після чого і почалася розмова про костюм Зеленського. У своєму фейсбуці Гленн потім пояснив, що, на його думку, "гардероб є прямим відображенням його неповаги до цієї країни".

Цікаво, Axios пише, що Дональд Трамп розізлився на Володимира Зеленського через те, що він приїхав до нього не в костюмі, таким чином порушивши дрес-код резиденції.