"Міс Україна 2023" відреагувала на перше інтерв'ю Тараса Цимбалюка після проєкту. Про це пише 24 Канал з посиланням на її сторінку у тредсі.

Уперше після участі в шоу Софія Шамія назвала причину штрафу. Як пояснила команда СТБ, дівчина була повинна сплатити 5 тисяч доларів, бо не попрощалась з Тарасом Цимбалюком особисто. Але версії змінювалися: потім їй сказали, що це оплата за додатковий знімальний день.

Цікаво й те, що Софія Шамія – єдина учасниця "Холостяка" за всі сезони, яка сплатила штраф.

Після інтерв'ю Тараса маю тільки одне прохання: СТБ та проєкт "Холостяк", поверніть мої 5 тисяч доларів! До Тараса в мене питань немає – це його вибір. Виходить, йому можна публічно говорити, що це був піар і що жодних почуттів не було. А мені піти, не попрощавшись, ні?

– написала "Міс Україна".

Модель додала, що сподівається, що більше жодна дівчина не візьме участі в шоу.

Раніше на інтерв'ю Тараса Цимбалюка також жорстко відреагувала Дар'я Романець на своїй сторінці в інстаграмі. Вона залишилась шокованою заявами Тараса, адже той казав їй особисто, що не грає на проєкті.

Що Тарас Цимбалюк розповів в інтерв'ю?