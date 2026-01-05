Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Okay Eva. Цимбалюк зізнався, що було кілька причин, чому він вирішив взяти участь у "Холостяку".
Тарас Цимбалюк поділився, що в нього був "дуже турбулентно-емоційний період", коли приймав рішення йти на проєкт "Холостяк". Також актор хотів отримати унікальний досвід і зробити внесок у розвиток телебачення.
Мені присилають сториз, де об'єднано столи, по 20-30 людей чекають цей проєкт кожну п'ятницю. Вони мені дали зрозуміти, що цей проєкт дуже вагомий для населення. Хоча у мене було інше, упереджене ставлення. Я вважав, що це дуже дивний формат розважального характеру, який не на часі в країні,
– зазначив Цимбалюк.
Крім того, чоловік не виключав, що може зустріти на реаліті-шоу "цікаву людину" і спробувати побудувати з нею стосунки.
Ну, і не без того, що я туди йшов за тим, щоб познайомитися з новою аудиторією. Я не приховую цього, мені це цікаво, тому що, як не крути, акторська медійна сторона дуже важлива. Особливо, коли після війни почало дуже культивуватися ремесло реклами, інтеграцій,
– додав актор.
До речі, Цимбалюк також поділився, що не йшов на проєкт для заробітку, але й безплатно брати у ньому участь не хотів, тому поставив гонорар як у кіно. Після участі у "Холостяку" гонорари чоловіка в кіно і рекламі зросли.
Як закінчився 14 сезон "Холостяка"?
Нагадаємо, що у фіналі залишилося три учасниці: Надін Головчук, Ірина Пономаренко й Анастасія Половинкіна.
Перед головним вибором актор попрощався з Іриною. Згодом він відпустив Анастасію і вручив каблучку Надін, однак їм не вдалося побудувати стосунки після проєкту.
В інтерв'ю Цимбалюк зізнався, що після "Холостяка" вони з Головчук переписувалися, але зрештою вирішили розійтися. Чоловік вважав, що не має сенсу витрачати час одне одного.
Сама ж Надін ділилась, що участь у реаліті-шоу сильно вплинула на її емоційний стан, тож модель не мала ресурсу на побудову стосунків.