Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Романець.
Не пропустіть Тарас Цимбалюк розповів, чому не склалися стосунки з переможницею "Холостяка"
Дар'я Романець зізналась, що їй було не приємно почути, що Тараса Цимбалюка цікавили лише почуття фіналістки проєкту Анастасії Половинкіної, а на всіх інших дівчат було байдуже.
Це жесть. У мене шок від інтерв'ю. Особливо, коли Тарас в обличчя мені сказав на зйомках: "Я тут не граю". Тарас, ти не жив зі мною в наметах, в будинках. Ти, бляха, не уявляєш, що це був за пізд*ц в усіх. Ненавиджу брехню в обличчя. І шкода чути це від Тараса,
– наголосила ексучасниця "Холостяка".
Власниця весільної агенції звернулась і до телеканалу СТБ. Вона зазначила, що також хотіла б отримати гонорар за зйомки в реаліті-шоу.
Тарасе, я тобі щиро побажала зустріти кохання, але з такою позицією по життю… Це дуже прикро, що ти сказав в інтерв'ю Ти був у мене вдома. Це так не робиться. Не відповідає твоїм словам на проєкті,
– додала Романець.
Дар'я Романець про інтерв'ю Цимбалюка / Скриншот з інстаграму дівчини
Дар'я Романець звернулась до Цимбалюка / Скриншот з інстаграму
Водночас модель Діана Зотова, яка також брала участь у "Холостяку", підтримала Цимбалюка у Threads. Дівчина зазначила, що чоловік говорив щиро.
Правда не завжди подобається, але кожна людина має право висловитись, і краще пізно, ніж ніколи,
– написала Зотова.
Модель закликала людей бути добрішими й перестати "кенселити всіх підряд".
Яка заява Тараса Цимбалюка викликала обурення?
Тарас Цимбалюк розповів, що ділився з командою "Холостяка" своїми вподобаннями на жінок, але вони не прислухалися, тому йому було важко "стартанути й віддатися проєкту".
Актор зазначив, що під постійним прицілом камер складно повністю залишатися собою. Чоловік зізнався, що не відчув метчу з жодною учасницею проєкту.
"Коли зібралася трійка дівчат, з якими більш-менш складається спілкування – а тільки виключно за таким критерієм ця градація відбувалася – ми з продюсерами сіли та я кажу: "Порадьмося, бо я не знаю. У мене глухий кут. Ви тут як досвідчені люди порадьте мені, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проєкт"", – поділився Цимбалюк.
Тарас вважає, що тільки Анастасія Половинкіна мала щирі наміри, коли йшла на реаліті-шоу, і у неї виникли справжні почуття. Після "Холостяка" Цимбалюк перепросив у фіналістки, що зробив їй боляче.