Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Романець.

Дар'я Романець зізналась, що їй було не приємно почути, що Тараса Цимбалюка цікавили лише почуття фіналістки проєкту Анастасії Половинкіної, а на всіх інших дівчат було байдуже.

Це жесть. У мене шок від інтерв'ю. Особливо, коли Тарас в обличчя мені сказав на зйомках: "Я тут не граю". Тарас, ти не жив зі мною в наметах, в будинках. Ти, бляха, не уявляєш, що це був за пізд*ц в усіх. Ненавиджу брехню в обличчя. І шкода чути це від Тараса,

– наголосила ексучасниця "Холостяка".

Власниця весільної агенції звернулась і до телеканалу СТБ. Вона зазначила, що також хотіла б отримати гонорар за зйомки в реаліті-шоу.

Тарасе, я тобі щиро побажала зустріти кохання, але з такою позицією по життю… Це дуже прикро, що ти сказав в інтерв'ю Ти був у мене вдома. Це так не робиться. Не відповідає твоїм словам на проєкті,

– додала Романець.

Дар'я Романець про інтерв'ю Цимбалюка / Скриншот з інстаграму дівчини

Водночас модель Діана Зотова, яка також брала участь у "Холостяку", підтримала Цимбалюка у Threads. Дівчина зазначила, що чоловік говорив щиро.

Правда не завжди подобається, але кожна людина має право висловитись, і краще пізно, ніж ніколи,

– написала Зотова.

Модель закликала людей бути добрішими й перестати "кенселити всіх підряд".

Яка заява Тараса Цимбалюка викликала обурення?