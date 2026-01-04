Зокрема, зізнався, що не відчув "метчу" з учасницями проєкту і пояснив свій вибір у фіналі "Холостяка". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Okay Eva.

Тарас Цимбалюк заявив, що команда "Холостяка" не прислухалася до його вподобань у жінках на етапі кастингу, тож вже на початку йому було важко "стартанути й віддатися проєкту".

Крім того, він зазначив, що під постійним наглядом камер неможливо залишатися собою на всі 100%, і навіть на 50% – досить складно.

Я не відчув, що може з будь-ким скластися метч в цілому на проєкті. Коли зібралася трійка дівчат, з якими більш-менш складається спілкування – а тільки виключно за таким критерієм ця градація відбувалася – ми з продюсерами сіли і я кажу: "Давайте порадимося, бо я не знаю. В мене глухий кут. Ви тут як досвідчені люди порадьте мені, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проект",

– розповів актор.

На його думку, лише Анастасія Половинкіна щиро прийшла на проєкт і в неї виникли справжні почуття. Після реаліті Тарас перепросив у дівчини за те, що зробив їй боляче, не обравши у фіналі.

