Зокрема, зізнався, що не відчув "метчу" з учасницями проєкту і пояснив свій вибір у фіналі "Холостяка". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Okay Eva.
Тарас Цимбалюк заявив, що команда "Холостяка" не прислухалася до його вподобань у жінках на етапі кастингу, тож вже на початку йому було важко "стартанути й віддатися проєкту".
Крім того, він зазначив, що під постійним наглядом камер неможливо залишатися собою на всі 100%, і навіть на 50% – досить складно.
Я не відчув, що може з будь-ким скластися метч в цілому на проєкті. Коли зібралася трійка дівчат, з якими більш-менш складається спілкування – а тільки виключно за таким критерієм ця градація відбувалася – ми з продюсерами сіли і я кажу: "Давайте порадимося, бо я не знаю. В мене глухий кут. Ви тут як досвідчені люди порадьте мені, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проект",
– розповів актор.
На його думку, лише Анастасія Половинкіна щиро прийшла на проєкт і в неї виникли справжні почуття. Після реаліті Тарас перепросив у дівчини за те, що зробив їй боляче, не обравши у фіналі.
Що відомо про фінал "Холосятка-14"?
- У фінальному випуску реаліті залишилися три учасниці: Ірина Пономаренко, Надін Головчук та Анастасія Половинкіна. Напередодні фіналу Цимбалюк побував на побаченнях із кожною з них, після чого попрощався з Ірочкою.
- Після цього дві фіналістки разом із Цимбалюком вирушили до Львова, де кожна з них провела з Холостяком цілий день на романтичних зустрічах.
- Переможницею шоу стала Надін Головчук. Втім, після завершення проєкту їм з Тарасом не вдалося побудувати романтичні стосунки.