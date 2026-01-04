Крім того, він зізнався, чи зараз спілкується з дівчиною. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Okay Eva.

До теми Думав про Свєтулю, – Цимбалюк вперше прокоментував участь у "Холостяку" та стосунки з Готочкіною

Після фіналу "Холостяка-14" Цимбалюк і Головчук роз'їхалися. Спершу вони підтримували зв'язок, але зрештою вирішили розійтися.

Були переписки, вони були такі альтернативні: "Привіт, як твої справи?". Там їх було не так багато. Я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час одне одного та на цьому треба все закінчити. І ми збіглися у взаємності, що дійсно це абсолютно не має ніякого сенсу,

– заявив Тарас.

Він вважає, що на "Холостяку" важко побудувати справжні стосунки, бо вони з учасницями проводять доволі мало часу разом.

За ці 15 годин, проведені під пильним наглядом камер і продюсера, людина, як не крути, не може бути собою на 100%. Навіть на 50% бути собою їй тяжкувато, тому саме це є ключовим на проєкті – чому подавляюча більшість чоловіків не будують для себе реальний сімейний фундамент і не вступають у стосунки,

– заявив актор.

Він додав, що після "Холостяка" іноді ще переписувався з Надін і вважає їхнє спілкування цілком нормальним.

Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео

Вас також може зацікавити Цимбалюк заявив, що не відчув "метчу" з учасницями "Холостяка" та пояснив свій вибір у фіналі

Що ще Надін і Тарас говорили про їхні стосунки після проєкту "Холостяк"?