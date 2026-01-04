Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Okay Eva.

За словами Тараса Цимбалюка, на "Холостяку" він заробив так само як у кіно.

У мене не виникла думка, що я хочу піти й заробити. Я не хотів звичайно втрачати свій ресурс і безкоштовно це робити. Тому я прийшов до Юлі, продюсерки, і кажу: "Давай просто розіб'ємо це на знімальні дні, і ви мені будете платити, як я прошу у повному метрі",

– розповів актор.

Водночас він додав, що після участі в проєкті його гонорари в кіно та рекламі зросли.

