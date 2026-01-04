Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.
К теме Цимбалюк заявил, что не почувствовал "метчу" с участницами "Холостяка" и объяснил свой выбор в финале
По словам Тараса Цимбалюка, на "Холостяке" он заработал так же как в кино.
У меня не возникла мысль, что я хочу пойти и заработать. Я не хотел конечно терять свой ресурс и бесплатно это делать. Поэтому я пришел к Юле, продюсеру, и говорю: "Давай просто разобьем это на съемочные дни, и вы мне будете платить, как я прошу в полном метре",
– рассказал актер.
В то же время он добавил, что после участия в проекте его гонорары в кино и рекламе выросли.
Интервью с Тарасом Цымбалюком: смотрите видео онлайн
Что известно о 14 сезоне "Холостяка"?
- Всего вышло 11 выпусков реалити. Первый эпизод зрители увидели 17 октября 2025 года, а финал – 26 декабря.
- 2 января 2026 года показали пост-шоу "Холостяка", где стало известно, что отношения Тараса с победительницей проекта, моделью Надин Головчук, не сложились.
- Всего за сердце звезды "Поймать Кайдаша" соревновались 16 девушек.
- Интересно, что после завершения шоу Цимбалюка "шиперят" с финалисткой проекта Анастасией Половинкиной.