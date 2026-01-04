Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.

По словам Тараса Цимбалюка, на "Холостяке" он заработал так же как в кино.

У меня не возникла мысль, что я хочу пойти и заработать. Я не хотел конечно терять свой ресурс и бесплатно это делать. Поэтому я пришел к Юле, продюсеру, и говорю: "Давай просто разобьем это на съемочные дни, и вы мне будете платить, как я прошу в полном метре",

– рассказал актер.

В то же время он добавил, что после участия в проекте его гонорары в кино и рекламе выросли.

Интервью с Тарасом Цымбалюком: смотрите видео онлайн

Что известно о 14 сезоне "Холостяка"?