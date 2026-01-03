В студии появилась и финалистка "Холостяка", проектный менеджер Анастасия Половинкина. После пост-шоу зрители гадают, может ли их история с актером иметь продолжение, пишет 24 Канал.

Анастасия Половинкина верила, что они с Тарасом Цимбалюком могут быть парой после проекта. Когда же актер попрощался с ней, девушка чувствовала агрессию и злость, ведь решение мужчины стало для нее неожиданным.

Проектный менеджер вспомнила, что после финала поехала к друзьям в Одессу, а позже отправилась в Киев. Анастасия рассказала, что ее поддерживала подруга Цимбалюка, актриса Наталья Денисенко.

Я не писала Тарасу. Когда тебе искренне нравится человек, ты же хочешь, чтобы он был счастлив. Тарас сделал свой выбор, это его видение. Если он мне нравится, я же не могу сказать: "Ну что, привет, Тарас. Почему ты меня не выбрал?" В моем понимании мира так нельзя. Если он с Надин почувствовал что-то большее, то где я там?,

– отметила Половинкина.

В то же время девушка не ответила на вопрос, что чувствует к актеру сейчас. Григорий Решетник также поинтересовался, изменит ли ситуацию то, что у Цимбалюка не сложились отношения с победительницей проекта.

Проект закончился. Поэтому я считаю, что здесь уже инициатива мужчины. Тарас знает мое отношение к нему. Я не в отношениях,

– ответила Анастасия.

Цимбалюк поделился, что ему было сложно отпускать Половинкину. Актер отметил, что девушка раскрылась ближе к финалу "Холостяка", а формат проекта требует более быстрого развития событий.

Это был мой выбор в моменте. Сейчас я, может, сделал бы совсем другой выбор. Конечно, мне Настя нравилась. Я сейчас просматриваю некоторые моменты и вижу, что она одна из немногих девушек, которые действительно пришли ко мне, не пиарились, не писали в шапке профиля "Холостяк-14", не снимали тиктоки и так далее,

– сказал Цимбалюк.

Тарасу жаль, что сделал больно Анастасии, поэтому он публично попросил прощения у нее. Девушка же призналась, что не обижается на актера.

После пост-шоу Тарас и Анастасия опубликовали совместное сообщение в инстаграме. Это кадр из выпуска, на котором главный герой "Холостяка" обнял и поцеловал финалистку проекта. Так, в сети начали их шиперить.

Тарас Цимбалюк и Анастасия / Фото с сайта СТБ

