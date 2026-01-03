В студии появилась и финалистка "Холостяка", проектный менеджер Анастасия Половинкина. После пост-шоу зрители гадают, может ли их история с актером иметь продолжение, пишет 24 Канал.
Не пропустите После слухов о тайной свадьбе: Диана Зотова из "Холостяка" сообщила, что помолвлена
Анастасия Половинкина верила, что они с Тарасом Цимбалюком могут быть парой после проекта. Когда же актер попрощался с ней, девушка чувствовала агрессию и злость, ведь решение мужчины стало для нее неожиданным.
Проектный менеджер вспомнила, что после финала поехала к друзьям в Одессу, а позже отправилась в Киев. Анастасия рассказала, что ее поддерживала подруга Цимбалюка, актриса Наталья Денисенко.
Я не писала Тарасу. Когда тебе искренне нравится человек, ты же хочешь, чтобы он был счастлив. Тарас сделал свой выбор, это его видение. Если он мне нравится, я же не могу сказать: "Ну что, привет, Тарас. Почему ты меня не выбрал?" В моем понимании мира так нельзя. Если он с Надин почувствовал что-то большее, то где я там?,
– отметила Половинкина.
В то же время девушка не ответила на вопрос, что чувствует к актеру сейчас. Григорий Решетник также поинтересовался, изменит ли ситуацию то, что у Цимбалюка не сложились отношения с победительницей проекта.
Проект закончился. Поэтому я считаю, что здесь уже инициатива мужчины. Тарас знает мое отношение к нему. Я не в отношениях,
– ответила Анастасия.
Цимбалюк поделился, что ему было сложно отпускать Половинкину. Актер отметил, что девушка раскрылась ближе к финалу "Холостяка", а формат проекта требует более быстрого развития событий.
Это был мой выбор в моменте. Сейчас я, может, сделал бы совсем другой выбор. Конечно, мне Настя нравилась. Я сейчас просматриваю некоторые моменты и вижу, что она одна из немногих девушек, которые действительно пришли ко мне, не пиарились, не писали в шапке профиля "Холостяк-14", не снимали тиктоки и так далее,
– сказал Цимбалюк.
Тарасу жаль, что сделал больно Анастасии, поэтому он публично попросил прощения у нее. Девушка же призналась, что не обижается на актера.
После пост-шоу Тарас и Анастасия опубликовали совместное сообщение в инстаграме. Это кадр из выпуска, на котором главный герой "Холостяка" обнял и поцеловал финалистку проекта. Так, в сети начали их шиперить.
Тарас Цимбалюк и Анастасия / Фото с сайта СТБ
Почему у Тараса и Надин не сложились отношения?
Надин Головчук рассказала, что после проекта они с Тарасом пытались строить отношения. Однако впоследствии у актера начались съемки в фильме, поэтому они редко виделись.
Во время последних встреч Надин и Тарас все больше закрывались друг от друга. Модель также призналась, что участие в "Холостяке" повлияло на ее эмоциональное состояние. Девушка "выгорела", поэтому не имела ресурса на отношения.
В то же время Головчук носит кольцо, которое ей подарил Цимбалюк, однако на левой руке. "Это воспоминание и уважение к Тарасу, к нашей истории. Потому что я ему очень благодарна. Я не чувствовала влюбленности 2 года. Я хотела это почувствовать. Я хотела почувствовать бабочки в животе. Я хотела почувствовать заботу к себе, я ее получила. Я хотела эти объятия и связь", – отметила она.