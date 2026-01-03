У студії з'явилася і фіналістка "Холостяка", проєктна менеджерка Анастасія Половинкіна. Після пост-шоу глядачі гадають, чи може їхня історія з актором мати продовження, пише 24 Канал.

Не пропустіть Після чуток про таємне весілля: Діана Зотова з "Холостяка" повідомила, що заручена

Анастасія Половинкіна вірила, що вони з Тарасом Цимбалюком можуть бути парою після проєкту. Коли ж актор попрощався з нею, дівчина відчувала агресію і злість, адже рішення чоловіка стало для неї неочікуваним.

Проєктна менеджерка пригадала, що після фіналу поїхала до друзів в Одесу, а пізніше відправилася до Києва. Анастасія розповіла, що її підтримувала подруга Цимбалюка, акторка Наталка Денисенко.

Я не писала Тарасу. Коли тобі щиро подобається людина, ти ж хочеш, щоб вона була щаслива. Тарас зробив свій вибір, це його бачення. Якщо він мені подобається, я ж не можу сказати: "Ну що, привіт, Тарасе. Чому ти мене не обрав?" У моєму розумінні світу так не можна. Якщо він з Надін відчув щось більше, то де я там?,

– зазначила Половинкіна.

Водночас дівчина не відповіла на питання, що відчуває до актора зараз. Григорій Решетник також поцікавився, чи змінить ситуацію те, що в Цимбалюка не склалися стосунки з переможницею проєкту.

Проєкт закінчився. Тому я вважаю, що тут уже ініціатива чоловіка. Тарас знає моє ставлення до нього. Я не у відносинах,

– відповіла Анастасія.

Цимбалюк поділився, що йому було складно відпускати Половинкіну. Актор зазначив, що дівчина розкрилася ближче до фіналу "Холостяка", а формат проєкту вимагає швидшого розвитку подій.

Це був мій вибір у моменті. Зараз я, може, зробив би зовсім інший вибір. Звичайно, мені Настя подобалась. Я зараз переглядаю деякі моменти й бачу, що вона одна з небагатьох дівчат, які дійсно прийшли до мене, не піарилися, не писали в шапці профілю "Холостяк-14", не знімали тіктоки й так далі,

– сказав Цимбалюк.

Тарасу шкода, що зробив боляче Анастасії, тому він публічно попросив вибачення у неї. Дівчина ж зізналась, що не ображається на актора.

Після пост-шоу Тарас і Анастасія опублікували спільний допис в інстаграмі. Це кадр із випуску, на якому головний герой "Холостяка" обійняв і поцілував фіналістку проєкту. Так, у мережі почали їх шиперити.

Тарас Цимбалюк і Анастасія / Фото з сайту СТБ

Чому в Тараса і Надін не склалися стосунки?