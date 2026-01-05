"Мисс Украина 2023" отреагировала на первое интервью Тараса Цимбалюка после проекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу в тредсе.
К слову Если бы у меня было право говорить, – победительница "Холостяка" смутила заявлением
Впервые после участия в шоу София Шамия назвала причину штрафа. Как объяснила команда СТБ, девушка должна была заплатить 5 тысяч долларов, потому что не попрощалась с Тарасом Цимбалюком лично. Но версии менялись: потом ей сказали, что это оплата за дополнительный съемочный день.
Интересно и то, что София Шамия – единственная участница "Холостяка" за все сезоны, которая оплатила штраф.
После интервью Тараса имею только одну просьбу: СТБ и проект "Холостяк", верните мои 5 тысяч долларов! К Тарасу у меня вопросов нет – это его выбор. Получается, ему можно публично говорить, что это был пиар и что никаких чувств не было. А мне уйти, не попрощавшись, нет?
– написала "Мисс Украина".
Модель добавила, что надеется, что больше ни одна девушка не примет участия в шоу.
Ранее на интервью Тараса Цимбалюка также жестко отреагировала Дарья Романец на своей странице в инстаграме. Она осталась шокированной заявлениями Тараса, ведь тот говорил ей лично, что не играет на проекте.
Что Тарас Цимбалюк рассказал в интервью?
- Актер признался, что решил принять участие в "Холостяке" в непростой период в жизни и после расставания с девушкой. Он хотел получить новый опыт и определенным образом вложиться в развитие украинского телевидения.
- Тарас Цимбалюк и Надин Головчук не смогли построить отношения. По словам актера, он вообще не почувствовал "метчу" ни с одной из финалисток. "Холостяк" сказал, что советовался с продюсерами относительно того, кто должен покинуть проект. Ведь ему было "абсолютно все равно".
- Для Тараса участие в "Холостяке" не прошло без плюсов. Ведь за шоу он получил примерно такой же гонорар, который получает за съемки в полнометражном фильме.