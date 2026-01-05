После пост-шоу Головчук опубликовала серию фото с Цимбалюком и высказалась об отношениях с ним. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.

Надин Головчук отметила, что фотографии с Тарасом Цимбалюком – как с Pinterest: "красивые, но какая у них подоплека, известно только двоим".

Красивая история была, но красоты мало, надо, чтобы было за что держаться. А искусственно создавать историю не об искренности, а чувства не игра,

– добавила она.

Победительница "Холостяка" призналась, что почувствовала влюбленность и разочарование одновременно. Она поблагодарила и за то, и за другое. Головчук подчеркнула, что "чувства никогда не врут".

Если бы у меня было право говорить, я бы нашла силы. Больно. Но после ливня всегда появляется радуга, а после темноты – солнце. А вам, дорогие, желаю двигаться по ощущениям, потому что они всегда указывают правильный путь. Мой путь в этой истории завершен. Но сердце открыто, потому что людьми мы есть только тогда, когда любим!,

– подытожила Надин.

Почему не сложились отношения между Цымбалюком и Головчук?