Після пост-шоу Головчук опублікувала серію фото з Цимбалюком і висловилася про стосунки з ним. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.

Не пропустіть Тарас Цимбалюк розповів, чому не склалися стосунки з переможницею "Холостяка"

Надін Головчук зазначила, що світлини з Тарасом Цимбалюком – як з Pinterest: "красиві, але яке в них підґрунтя, відомо тільки двом".

Красива історія була, але краси мало, треба, щоб було за що триматись. А штучно створювати історію не про щирість, а почуття не гра,

– додала вона.

Переможниця "Холостяка" зізналась, що відчула закоханість і розчарування водночас. Вона подякувала і за те, і за інше. Головчук підкреслила, що "відчуття ніколи не брешуть".

Якби в мене було право говорити, я б знайшла сили. Боляче. Але після зливи завжди з'являється веселка, а після темряви – сонце. А вам, любі, бажаю рухатись за відчуттями, бо вони завжди вказують правильний шлях. Мій шлях у цій історії завершено. Але серце відкрите, тому що людьми ми є тільки тоді, коли любимо!,

– підсумувала Надін.

Чому не склалися стосунки між Цимбалюком і Головчук?